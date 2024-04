Laura Wontorra grölt sich mit „Major Tom“ in EM-Stimmung

Monatelang war es um die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in diesem Sommer schlecht bestellt. Zu trist muteten die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft an. Das Land kämpft mit einer Rezession und einer vielleicht auch sehr deutschen Gereiztheit.

Doch zwei größtenteils inspirierende Testspiele gegen die ewigen Rivalen Niederlande und Frankreich machten Hoffnung. Dazu brachte eine von Fans neu gewählte Torhymne gute Laune. Seit dem Holland-Test wird Peter Schillings „Major Tom (Völlig losgelöst)“ eingespielt. Bisher war das nur einmal der Fall (beim zweiten Tor der DFB-Elf gegen die Niederlande blieb alles stumm, wohl auch, weil der Treffer zunächst nicht zählte), aber es reichte offenbar aus, um sich damit zu identifizieren.

Laura Wontorra und ihr „EM-Warm Up“

Dass es schlichtweg sehr einfach ist, mit dem NDW-Hit schnell in eine völlig losgelöste Stimmung zu gelangen, demonstrierte am Wochenende DAZN-Moderatorin Laura Wontorra. Sie intonierte das Lied gemeinsam mit Sänger Peter Schilling in einer Instagram-Story.

Der Song läuft laut im Hintergrund und die beiden grölen, Verzeihung: singen den Song mit. Wontorra schrieb dazu „EM Warm Up“ und postete eine Deutschlandflagge.

Peter Schilling zeigte sich in den letzten Wochen entzückt über die Auswahl seines bekanntesten Songs als Motivationsmusik. Eine Art inoffizielles Gütesiegel erhielt das Lied von Bayern-Spieler Thomas Müller, so etwas wie der Gute-Laune-Motor der Nationalelf. Der Nationalspieler lobte die Wahl des Songs und wurde daraufhin von Schilling zu einem Bier eingeladen.

Bei der EM wird „Major Tom“ indes nicht zu hören sein. Das bestätigte bereits die UEFA. „Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024“, teilte die UEFA mit. Laura Wontorra könnte sich aber im Laufe des Turniers dennoch des Öfteren „völlig losgelöst“ zeigen, moderiert sie doch für RTL insgesamt 12 Partien des Turniers.