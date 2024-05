42 Jahre ist es her, dass Peter Schilling seinen Song „Major Tom“ veröffentlicht hat. Nun gibt es eine neue Version des Neue-Deutsche-Welle-Hits, aufgenommen von Schillings Tochter Janina Korn. Die 40-Jährige ist aus Sendungen wie „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt, hatte auch schon Auftritte als Schauspielerin in „Großstadtrevier“. Jetzt möchte die Hamburgerin in die Fußstapfen ihres Vaters treten.

Neuinterpertation von „Major Tom“ besser als Leonys „Fire“?

„Pünktlich zur EM der Mega-Knaller“, heißt es in den Kommentaren der Hamburgerin auf Instagram. „Trittst du bei der EM damit auf?”, fragt ein anderer Nutzer. Korns Cover scheint zum inoffiziellen EM-Hit zu werden. „Es ist unglaublich, wie viele Anfragen ich gerade bekomme. Alle wollen, dass ich den Song auf ihren WM-Partys singe. Sogar Angebote vom Ballermann liegen mir vor“, verrät Korn gegenüber „Bild“. (Womöglich meint die Sängerin aktuelle EM-Partys, nicht WM-Partys. Vielleicht liegen ihr aber auch schon Angebote für die Weltmeisterschaft in zwei Jahren vor.) Aufgrund der Vielzahl an Angeboten hatte sie keine Zeit, ein Musikvideo für das Cover von Peter Schilling zu drehen. Deshalb ist das Lied vorerst ausschließlich auf Streamingplattformen zu hören. Der offizielle EM-Song „Fire“ stammt von Leony in Zusammenarbeit mit One Republic und MEDUZA.

Janina Korn ist „völlig losgelöst“ von Peter Schilling

Was wohl der Originalinterpret von „Major Tom“ von Janina Korns Cover hält? Man weiß es nicht – Korn auch nicht. Denn nach „Bild“-Informationen habe das Vater-Tochter-Gespann bereits „seit längerer Zeit“ kein Kontakt mehr. Trotzdem sei nun der richtige Moment, um sich an eine Eigeninterpretation des größten Hits ihres Vaters zu wagen. „Ich wollte den Song früher nicht covern, weil ich erst mal meinen eigenen Weg als Künstlerin gehen wollte. Aber jetzt hat es sich richtig angefühlt“, sagt sie gegenüber „Bild“. Korn befindet sich als Sängerin offenbar noch in einer Phase der Selbstfindung, weshalb ihr aktuelles Bühnenprogramm lediglich 20 Minuten dauert. Bei Liveauftritten covert sie weitere NDW-Songs wie „Kleine Taschenlampe brenn“ von Markus.