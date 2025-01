Peter Yarrow, Folk-Musik-Größe mit Peter, Paul and Mary, im Alter von 86 Jahren verstorben

Peter Yarrow , eine der Hauptfiguren der Folk-Bewegung der 1960er Jahre mit Peter, Paul and Mary, der wegen sexuellen Missbrauchs eines 14-jährigen Mädchens verurteilt wurde und später vom Präsidenten begnadigt wurde, ist heute verstorben, wie die New York Times berichtet. Er wurde 86 Jahre alt.

Yarrow starb in seinem Haus in Manhattan an Blasenkrebs. Sein Tod wurde von seinem Publizisten Ken Sunshine bestätigt.

Yarrow hatte Berichten zufolge mehrere Jahre lang gegen Blasenkrebs gekämpft. Vor kurzem richteten seine Kinder Bethany und Christopher Yarrow auf seiner Website eine „lebendige Hommage“ für ihren Vater ein und baten Fans, Freunde und andere, kurze Nachrichten, Fotos oder Videos zu Yarrows Ehren einzureichen. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, und die Folksängerin Mary Chapin Carpenter gehörten zu denjenigen, die Beiträge einreichten.

Folkszene von Greenwich Village

Mit ihren unverwechselbaren dreistimmigen Harmonien wurden Peter, Paul and Mary – mit Noel Paul Stookey und Mary Travers – zu einer der größten und kommerziell erfolgreichsten Bands , die aus der Folkszene von Greenwich Village hervorgingen. Die Gruppe gewann fünf Grammys, veröffentlichte zwei Nummer-eins-Alben und hatte sechs Top-10-Hits, darunter eine Interpretation von Pete Seegers und Lee Hays‘ „If I Had a Hammer“ aus dem Jahr 1962, eine Version von Dylans „Blowin‘ in the Wind“ aus dem Jahr 1963 und eine Aufnahme von John Denvers „Leaving on a Jet Plane“ aus dem Jahr 1969, die Platz 1 erreichte.

Yarrow wurde am 31. Mai 1938 geboren und wuchs in Manhattan auf. Er besuchte die Cornell University, wo er anfing, Folksongs zu singen, und einen Abschluss in Psychologie machte. Yarrow, der zunächst Geige spielte, bevor er zur Gitarre wechselte, unterrichtete an der Cornell University auch einen Kurs in Folkmusik.

„Das ist der eigentliche Grund, warum ich in die Folkmusik eingestiegen bin, denn in diesem Kurs habe ich die transformative Kraft der Folkmusik gesehen“, sagte er 2015 gegenüber Westword. „Es war eine sehr, sehr rückständige Zeit in unserem Land und sicherlich auch auf den Campus der Ivy League. Als die College-Studenten diesen Kurs belegten, kam ihre Menschlichkeit zum Vorschein, und das war greifbar und klar. Ich war mir der Tatsache bewusst, dass die Welt einen großen Wandel erleben würde und dass die Folkmusik ein wichtiger Teil davon werden würde. Sie wurde zum Soundtrack dieses Wandels.“

Newport Festival

Im Rahmen des Newport Folk Festivals in Rhode Island lernte er Albert Grossman kennen, den rätselhaften Manager und Mitorganisator des Festivals. Grossman begann mit Yarrow zusammenzuarbeiten, der in Greenwich Village Clubs (insbesondere im Cafe Wha?) zu singen begann, 1960 beim Newport Festival auftrat und in einer Sondersendung von CBS News über Folkmusik zu sehen war. 1961 trat Grossman an Yarrow mit der Idee heran, ein Folk-Trio nach dem Vorbild der Weavers, aber für eine neue Generation der Sechziger, zusammenzustellen.

Grossman war auf der Suche nach einem weiblichen Mitglied und einer Komikerin für die Gruppe und rekrutierte bald Travers und Stookey, und Peter, Paul und Mary waren geboren. „Ich hatte damals ein sehr starkes Zielbewusstsein, Noel und Mary nicht“, sagte Yarrow 2009 dem Rolling Stone. „Mary glaubte nie, dass es viel länger als ein Jahr oder so dauern würde. Noel tat es auch nur vorübergehend. Aber ich hatte eine andere Vorstellung. Unsere Stimmen, die Art, wie wir sangen … Ich hatte das Gefühl, dass wir eine Tradition fortsetzten, die im Hinblick auf die Geschehnisse in der Welt sehr wichtig sein würde. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir etwas Wichtiges zu teilen hatten. Es ist wie wenn man sich sofort verliebt und sagt: „Ich werde diese Person heiraten!“ Das habe ich in meinem Herzen gesagt.“

„Puff, the Magic Dragon“

Während traditionelle Lieder und Adaptionen den Großteil des Repertoires von Peter, Paul and Mary ausmachten, schrieben sie gelegentlich auch eigene Stücke. Yarrow stand hinter einigen ihrer größten Erfolge, wie ihrem Antikriegslied „Day Is Done“ von 1969 und seinem bedeutendsten Beitrag, „Puff, the Magic Dragon“ von 1963. Das bittersüße Lied über ein Kind, das schließlich aus der Notwendigkeit herauswächst, einen imaginären Drachenfreund zu haben, basiert auf einem Gedicht von Leonard Lipton (einem Klassenkameraden von Yarrow an der Cornell University) und erreichte Platz zwei der Billboard Hot 100. Es wurde zu einem modernen Standard und kulturellen Prüfstein.

Stadt der Rassentrennung

Peter, Paul and Mary waren auch stark in einige der größten sozialen und politischen Bewegungen der 60er Jahre involviert. Sie traten während des Marsches von Dr. Martin Luther King 1963 in Washington sowie während der Märsche von Selma nach Montgomery 1965 auf. Über Ersteres sagte Yarrow 2009 dem Rolling Stone: „Es war so unglaublich kraftvoll, dieser Moment. Washington war zu dieser Zeit eine Stadt der Rassentrennung. Es gab getrennte Wasserfontänen für Schwarze und Weiße. Und hier waren wir in der Hauptstadt unserer Nation, wo wir mit anderen verkündeten, dass es Freiheit und Gerechtigkeit für alle gibt. Mary sagte mir später: „Weißt du noch, wie wir dort standen und der Rede [von King] zuhörten? Ich nahm deine Hand und sagte: “Peter, wir sehen zu, wie Geschichte geschrieben wird.“

Während der Präsidentschaftswahlen 1968 setzte sich Yarrow für den Demokraten Eugene McCarthy ein. Später sollte er auf diese Zeit, in der auch King und Robert Kennedy ermordet wurden, als Wendepunkt für Amerika zurückblicken. „Das war das Ende einer Art Schwung, den wir hätten haben können“, sagte er dem Autor David Browne in dem 2011 erschienenen Buch Fire and Rain. „1968 signalisierte die sehr unerfreuliche Realität, dass die soziale Bewegung die Möglichkeit verlor, eine dominierende politische Kraft zu sein.“

Er öffnete die Tür nackt und ließ sich von Winter masturbieren

Während seiner Wahlkampftour in diesem Jahr lernte Yarrow jedoch McCarthys Nichte Mary Beth McCarthy kennen, die er ein Jahr später heiratete. (Mary Beth war 20, als sie sich kennenlernten, Yarrow war 31; sie hatten zwei Kinder und ließen sich schließlich scheiden.) Yarrow half auch bei der Organisation mehrerer Friedenskonzerte gegen den Vietnamkrieg, darunter ein Marsch auf Washington im Jahr 1969 und das Festival for Peace im Shea Stadium in New York City im August 1970 (mit Auftritten von Paul Simon, Creedence Clearwater Revival, Miles Davis, der Paul Butterfield Blues Band und anderen). Bei letzterem stand Yarrow einem rüpelhaften Publikum gegenüber, das mehr an Party als an Aktivismus interessiert war. Yarrow versuchte, die Menge mit einer Darbietung von „Puff the Magic Dragon“ zu beruhigen, und brach beim Anblick von ungeladenen Gästen in Tränen aus.

Im selben Jahr fand sich Yarrow jedoch in einem Gerichtsgebäude in Washington, D.C., wieder, wo er sich schuldig bekannte, sich „unmoralische und unangemessene Freiheiten“ gegenüber einem Kind genommen zu haben. Ein 14-jähriges Mädchen namens Barbara Winter behauptete, Yarrow habe sie und ihre 17-jährige Schwester zu einem Treffen in seinem Hotelzimmer eingeladen. Er öffnete die Tür nackt und ließ sich von Winter masturbieren, bis er ejakulierte, während ihre Schwester zusah.

„Es passierte, als ich noch ein unschuldiges Kind war“, erzählte Winter der Washington Post im Jahr 2021. ‘Ich wusste nichts. Ich war nur ein kleines Mädchen, das gerne mit ihren Freunden spielte.“

Thanksgiving zu Hause

Während der Gerichtsverhandlung in seinem Strafverfahren versuchte Yarrow zu argumentieren, dass Winter eine willige Teilnehmerin an dem Vorfall war. Bei seiner Verurteilung bezeichnete der Anwalt des Folksängers die Winter-Schwestern Berichten zufolge als „Groupies“ und gab an, dass Yarrow eine psychologische Behandlung in Anspruch nehme und sich sein Zustand seit seiner Heirat mit McCarthy verbessert habe. Der Sänger bekannte sich schließlich schuldig und wurde zu einer Haftstrafe von einem bis drei Jahren verurteilt, die jedoch größtenteils vom Richter ausgesetzt wurde. Er verbüßte weniger als drei Monate und wurde am 25. November 1970 vorzeitig entlassen, damit er zu Thanksgiving zu Hause sein konnte.

„Es war eine Ära echter Indiskretion und Fehler von kategorisch männlichen Künstlern“, sagte Yarrow einmal. „Ich war einer von ihnen. Wurde erwischt. Ich habe mich geirrt. Es tut mir leid.“

Zivilklage gegen Yarrow

Die Eltern von Winter reichten auch eine Zivilklage gegen Yarrow ein, die sie schließlich beilegten. In der Klage behaupteten sie, der Sänger habe auch Winters ältere Schwester Kathie Berkel verführt, und zwar ab ihrem 14. Lebensjahr. (In dieser Post Story aus dem Jahr 2021 bezeichnete Berkel diese Behauptungen als „Lügen“. Sie zweifelte auch an Winters eigenen Behauptungen und sagte: „Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was passiert ist, weil ich nicht im Raum war … sie war fünf Minuten lang mit ihm allein im Raum, und ich war direkt draußen.“)

Etwas mehr als ein Jahrzehnt später wurde Yarrow von Jimmy Carter begnadigt, der dem Antrag des Musikers am letzten Tag seiner Amtszeit, dem 19. Januar 1981, stattgab. (Am darauffolgenden Tag wurde Ronald Reagan vereidigt und die Nachrichten waren voll von Berichten über die Geiseln aus der US-Botschaft im Iran, die endlich nach Hause kamen.) In seinem Gnadengesuch bezeichnete Yarrow seinen Missbrauch von Winter als „den schrecklichsten Fehler, den ich je begangen habe“, und sagte, er habe die Begnadigung beantragt, damit er seinen Kindern den Vorfall besser erklären könne.

„Ich hoffe, dass sie ein ausgewogenes Bild sehen werden, eines, das versteht, dass ihr Vater etwas sehr Falsches getan hat, aber auch eines, das bekräftigt, dass ihr Vater auch viel für die Gesellschaft getan hat, um Not und Ungleichheit zu beseitigen, wo er sie sah“, schrieb Yarrow damals. Als Winters Mutter von der Begnadigung hörte, soll sie laut geschrien haben: “Er ist damit davongekommen! Er ist damit davongekommen!“

Verurteilung im Jahr 1970

Weitere Anschuldigungen gegen Yarrow tauchten erst Jahrzehnte später auf. Im Jahr 2021 verklagte eine anonyme Frau Yarrow nach dem New York Child Victims Act , der Opfern von Kindesmissbrauch eine neue Möglichkeit bot, rechtliche Schritte gegen ihre mutmaßlichen Täter einzuleiten. Die Frau behauptete, sie sei 1969, als sie noch minderjährig war, von zu Hause in Minnesota weggelaufen und nach New York gereist, um Yarrow in einem Hotel zu treffen, wo er sie vergewaltigte. Yarrow soll sie am nächsten Morgen mit einem Flugticket nach Hause geschickt haben. (Einige Monate nach der Klageeinreichung wurde in dem Fall ein Vergleich erzielt.)

Dann deckte The Washington Post in ihrem Exposé von 2021 einen Bericht in einer Zeitung aus Cincinnati über Yarrows Verurteilung im Jahr 1970 auf, der einen zusätzlichen Vermerk enthielt, in dem behauptet wurde, eine „ähnliche Anklage“ gegen den Folksänger sei drei Jahre zuvor von einer örtlichen Grand Jury „ignoriert“ worden. Ein Vater hatte eine Beschwerde unterschrieben, in der er Yarrow beschuldigte, sich „unanständige Freiheiten“ gegenüber seiner 15-jährigen Tochter herausgenommen zu haben, als Yarrow 1967 für ein Konzert in der Stadt war. Der Vater sagte, Yarrow habe „seine Tochter betatscht, als sie in seine Garderobe ging, um ein Autogramm zu bekommen“.

Peter, Paul and Mary lösten sich 1970 auf

Winter, die in dieser Post-Geschichte über ihre eigenen Erfahrungen sprach, sagte: „Was man für den Rest seines Lebens mit sich herumträgt – das geht nie weg“, sagte sie. „Ungeachtet dessen, was die Leute denken, geht es nicht weg. Man blendet es aus, weil man dazu gezwungen ist. Man hat keine andere Wahl, als es auszublenden.“

Peter, Paul and Mary lösten sich 1970 auf und die drei begannen Solokarrieren, obwohl sie sich gelegentlich wieder vereinten, wie bei einem Konzert zur Unterstützung von McGoverns Kampagne von 1972. Yarrow veröffentlichte in den Siebzigern vier Soloalben, und obwohl keines davon ein Riesenerfolg war, landete er 1976 mit „Torn Between Two Lovers“, das er für Mary MacGregor mitschrieb und mitproduzierte, einen Nummer-eins-Hit. Yarrow war auch eng an drei Zeichentrick-TV-Specials beteiligt, die auf „Puff, der Zauberdrache“ basierten und 1978, 1978 und 1982 auf CBS ausgestrahlt wurden.

Das Trio kam 1978 für ein Konzert gegen Atomenergie wieder zusammen und begab sich dann auf eine ausgedehnte Sommertournee (aus der die Live-CD Reunion hervorging). 1981 fanden sie endgültig wieder zusammen und gingen in den nächsten drei Jahrzehnten regelmäßig auf Tournee und nahmen Alben auf. Die Gruppe wurde 1999 in die Vocal Group Hall of Fame aufgenommen und erhielt 2006 den Sammy Cahn Lifetime Achievement Award der Songwriters Hall of Fame. Obwohl bei Travers 2004 Leukämie diagnostiziert wurde, stand sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2009 noch mit Yarrow und Stookey auf der Bühne.

While We’re Young

Außerhalb von Peter, Paul and Mary trat Yarrow in einem anderen Trio mit seiner Tochter Bethany und dem Cellisten Rufus Cappadocia auf und nahm mit ihnen Musik auf. Er schrieb und nahm neues Solomaterial auf und hatte sogar eine kleine Rolle in Noah Baumbachs Film While We’re Young aus dem Jahr 2015. Er wurde auch in James Mangolds Dylan-Filmbiografie „A Complete Unknown“ dargestellt, insbesondere in seiner Rolle, in der er den neu elektrifizierten Dylan dem Publikum beim Newport Folk Festival 1965 vorstellte.

Yarrow blieb auch politisch und sozial engagiert: Er war 1999 Mitbegründer einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf Anti-Mobbing und Bildung für Kinder konzentriert, spielte bei den Amtseinführungsveranstaltungen für Bill Clinton in den Neunzigern und bei Occupy Wall Street in den 2010er Jahren und setzte seine Kampagnenarbeit mit demokratischen Politikern fort – was gelegentlich zu Problemen führte, da die Republikaner Yarrows Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs aufgriffen.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde Yarrows Verurteilung in der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert. Wenn er darauf angesprochen wurde, drückte er sein Bedauern und seine Reue aus, stand aber auch zu seiner Begnadigung. „Man wird nicht vom Präsidenten begnadigt, wenn man keine großartige Arbeit leistet und seine Schulden gegenüber der Gesellschaft beglichen hat“, soll er 2006 der Baltimore Jewish Times (über The Post) gesagt haben.

#MeToo-Bewegung

Im Jahr 2019, mitten in der #MeToo-Bewegung, strichen die Organisatoren Yarrow aus dem Programm eines New Yorker Folk-Festivals, nachdem die Vorwürfe gegen ihn wieder aufgetaucht waren. Als Reaktion darauf sagte Yarrow, er unterstütze voll und ganz „die aktuellen Bewegungen, die gleiche Rechte für alle fordern und sich weigern, fortgesetzten Missbrauch und Verletzungen zuzulassen – insbesondere sexueller Natur, an denen ich mit großem Bedauern schuldig bin“.

Er fuhr fort: „Ich möchte das, was ich getan habe, nicht herunterspielen oder entschuldigen, und ich kann meine Entschuldigung und mein Bedauern für den Schmerz und die Verletzungen, die ich in dieser Hinsicht verursacht habe, nicht angemessen ausdrücken. Aber über alle meine Worte und Gefühle hinaus werde ich meinen Worten Taten folgen lassen, alles in meiner Macht Stehende tun, um Wiedergutmachung zu leisten, und mich dafür einsetzen, mehr Gerechtigkeit und Frieden in die Welt zu bringen.“