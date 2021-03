Bob Dylans „Bringing It All Back Home“-Cover-Model ist tot

Sally Grossman auf dem Cover von „Bringing It All Back Home“

Sally Grossman ist verstorben. Nicht nur Dylanologen verbinden sie mit dem Nobelpreisträger, war sie doch als Modell auf dem Cover von Bob Dylans „Bringing It All Back Home“ von 1965 zu sehen.

Die Frau des einstigen Managers des Sängers, Albert Grossman, wurde 1939 geboren und wuchs in Queens, N.Y., auf. Nachdem sie die Schule abgebrochen hatte, machte sie Karriere bei Trans World Airlines und wurde später Kellnerin. Sie blieb aber in der Folk-Szene von Greenwich Village verankert, wo sie auch ihren Ehemann Albert kennenlernte, der zu dieser Zeit den Club Gate of Horn leitete. Beide heirateten im Jahr 1964.

Albert Grossman wurde nicht nur durch seine Arbeit für Dylan bekannt, sondern arbeitete auch unter anderem mit Janis Joplin und Peter, Paul And Mary zusammen. Dylan machte Sally mit seiner Idee für ein Wohnzimmer-Shooting schließlich aller Welt bekannt.

Geheimnisvolles Bild

Zu sehen ist Grossman in einem roten Overall und mit einer Zigarette in der Hand auf einem Sessel. Viele fragten sich, wer die geheimnisvolle Frau auf dem Cover sein könnte. Nicht das einzige Geheimnis zu dieser Zeit: Mit „Bringing It All Back Home“ leitete Dylan den Wechsel vom Folk zum von elektronischen Gitarren geprägten Rock ein. Bekanntermaßen ein von seinen Anhängern nicht einfach so hingenommener Akt.

Grossman erklärte in den 90ern in einem Interview, dass sie von Dylan überraschend dazu gebeten wurde, für das Shooting zu posieren. „Es ist erstaunlich, auf einem Album-Cover zu sein, an das sich die Leute 30 Jahre später noch erinnern“, sagte sie – und betonte, dass beide auf dem Bild eine ähnliche Dynamik und Aura ausstrahlten wie Elizabeth Taylor und Richard Burton.