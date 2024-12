„A Complete Unknown“: Bob Dylan segnete jede Drehbuch-Zeile ab

Obwohl Bob Dylan nicht das letzte Wort bei der Produktion von „A Complete Unknown“ hatte, war die Beteiligung des Sängers von großer Bedeutung für das Biopic.

Obwohl die Hauptrolle an Timothée Chalamet ging, spielte Dylan im Vorlauf sozusagen sein eigenes Leben nach, wie Produzent Peter Jaysen näher ausführte. Konkret heißt das, dass der Musiker gemeinsam mit dem Regisseur James Mangold das Drehbuch vollständig durchging – und mitsprach.

Wie Jaysen in einem Gespräch mit dem Podcast „The Town“ sagte, segnete er jedes Detail des Scripts ab: „Er hat sich mehrmals mit Jim Mangold getroffen. Einmal saßen sie da und lasen das gesamte Drehbuch laut vor, wobei Jim Mangold jeden Teil und jede Regieanweisung sprach und Bob Dylan nur die Dialogzeilen für sich selbst las. Während dieses Prozesses saß [Dylan] da und schrieb Notizen in das Drehbuch. Am Ende der letzten Sitzung mit Jim Mangold gab er das Drehbuch frei sagte: “Möge Gott mit euch sein.“

Begehrtes Drehbuch mit Notizen von Bob Dylan

Das Gerücht, es gebe eine Art Dylan-Drehbuch von „A Complete Unknown“ hatte Timothée Chalamet zuletzt selbst in Umlauf gebracht. „Jim (Mangold, Anm. d. Red.) hat irgendwo ein mit Anmerkungen versehenes Bob-Drehbuch herumliegen“, sagte der „Dune“-Star der US-Ausgabe des ROLLING STONE. „Ich werde ihn anflehen, es mir zu geben. Das wird aber gewiss nie passieren.“

Regisseur Mangold hingegen bestätigte, dass es Dylan nicht darum ging, das Filmprojekt auf Herz und Nieren zu überprüfen. Vielmehr habe er nur sicherstellen wollen, ob sich da nicht ein „Arschloch“ daran wage, seine Lebensgeschichte falsch zu erzählen. „Ich denke, das sind die normalen Fragen, die sich jeder stellt, wenn er sich mit jemandem zusammentut“, so Mangold.

Wie Elle Fanning ROLLING STONE bestätigte, fügte der Songwriter ein paar Gesprächszeilen für einen Streit zwischen ihr und Chalamet ein. „Wir wissen, dass die Streitigkeiten echt waren, also hat er sich vielleicht an etwas erinnert – oder etwas bereut, das er zu ihr gesagt hat.“

Bob Dylan hat bereits zu erkennen gegeben, dass er sehr zufrieden mit „A Complete Unknown“ ist. Timothée Chalamet wird unterdessen Schwierigkeiten haben, in Zukunft nicht bei jeder Gelegenheit dazu gebracht zu werden, die Mundharmonika wieder auszupacken, um erneut in den den Dylan-Modus überzugehen. Dann hätten sich die vielen Jahre harten Trainings für die Rolle immerhin gelohnt.