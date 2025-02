Phil Collins gesteht: Kein Hunger mehr auf neue Musik

Wer auf neue Musik von Phil Collins hofft, dürfte enttäuscht werden. Wie die Musiklegende jetzt in einem Interview mit „Mojo“ offenbarte, fehle ihm der Enthusiasmus, um etwas neues zu veröffentlichen.

„Ich denke immer wieder, ich sollte ins Studio hinuntergehen und schauen, was passiert“, sagte er dem Magazin. „Aber ich bin nicht mehr hungrig danach. Die Sache ist, ich war krank, ich meine, sehr krank“, erklärt er.

Phil Collins: „Genesis waren ein wenig verklemmt“

In dem Interview, das in der Aprilausgabe von Mojo erscheint, sprach der 74-Jährige auch über seine frühen Tage bei Genesis – und daran, wie er sich auf eine Anzeige von Genesis bewarb, die nach dem Ausstieg ihres dritten Schlagzeugers John Mayhew im Melody Maker geschaltet worden war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sie [waren] ein wenig verklemmt. Ich erinnere mich, dass vor allem Pete und ich sehr beeindruckt waren“, sagt Keyboarder Tony Banks über seinen ersten Eindruck von Collins. „Wir waren noch ziemlich amateurhaft, aber Phil brachte uns gut zum Klingen. Zudem war er lustig. Jedes Mal, wenn wir ihn trafen, hatte er eine neue witzige Geschichte parat“, so Collins.

Frühe Musik „wie ein Pudding“

Collins selbst war damals nicht begeistert von der frühen Musik von Genesis. Sie sei wie „ein Pudding gewesen“: „Sie war irgendwie formlos“, sagt er. „Bei meinem Vorspielen hörten wir einige Stücke von [dem ersten Album] Trespass, und es war weder das eine noch das andere. Es gab Harmonien, die mich an Crosby, Stills & Nash erinnerten, aber wenn es hart klingen sollte, wie in The Knife, dann wirkte es nicht so, als würden sie es wirklich ernst meinen.“