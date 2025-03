Pink Floyd: Nick Mason über das Vermächtnis von „Live at Pompeii“

Pink Floyd: Wenn „Dark Side of The Moon“ mehr unter die Haut geht als Rammstein

Im Sommer 1969 strömten Hunderttausende von Menschen auf eine schlammige Farm in New York, um die Musik von Künstlern zu hören, mit denen Pink Floyd bereits aufgetreten war. Jimi Hendrix, The Who und Ten Years After, um nur einige zu nennen. Pink Floyd waren nicht eingeladen.

„Wir hatten nicht das Gefühl, Woodstock verpasst zu haben. Weil wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so bekannt waren“, sagt Pink Floyds Schlagzeuger Nick Mason . „Wir spielten im Scene Club in New York vor einem Publikum von wahrscheinlich 150 Leuten. Und, nun ja, ich glaube nicht, dass wir gedacht hätten, dass wir Woodstock schaffen könnten.“

Zu diesem Zeitpunkt gewöhnte sich das Quartett an das Leben nach Syd Barrett. Dem Frontmann, dessen Songs seine Gruppe zu einer der herausragenden Psychedelic-Bands Englands gemacht hatten, bevor sein unberechenbares Verhalten Pink Floyd dazu veranlasste, ihn zu feuern.

Nick Mason fand den Woodstock-Film beeindruckend

Nach der Veröffentlichung des brillanten Albums A Saucerful of Secrets im Jahr 1968 produzierten sie fragmentarische, konzeptlastige LPs (Soundtrack From the Film ‚More‘, Atom Heart Mother). Bevor sie sich schließlich auf den Sound festlegten, der ihre Meisterwerke der Siebziger Jahre definieren sollte. Beginnend mit Meddle aus dem Jahr 1971. Zwei Jahre nach Woodstock. Die entrückte Erhabenheit von „Echoes“ und das treibende „One of These Days“ stellten in den Vordergrund, was die Band auf The Dark Side of the Moon und späteren Alben machen würde. Mason fand den Woodstock-Film schon immer beeindruckend. Sogar „großartig“, mit seinen Menschenmassen.

1971 wurde Pink Floyd jedoch selbst zum Gegenstand eines kultigen Konzertfilms. Pink Floyd: Live at Pompeii , in dem sie unter der glühenden italienischen Sonne in den ausgegrabenen Ruinen des römischen Amphitheaters von Pompeji drei Songs vor einem Publikum von Hunderttausenden von Geistern spielten. Nur die Roadies der Band und die Filmcrew von Regisseur Adrian Maben waren persönlich Zeuge ihrer entrückten Darbietungen von „Echoes“, „A Saucerful of Secrets“ und „One of These Days“. Anstatt eine Band zu zeigen, die mit einem Publikum interagiert, zeigt der Film eine Gruppe, die auf ihre Umgebung reagiert. „Es ist schon witzig, wie gut uns dieses Konzept gefallen hat“, sagt Mason. „Es ist so, als würde man ein Publikum durch einen bemerkenswerten Veranstaltungsort ersetzen.“

Vulkanische Lava des nahe gelegenen Vesuv

Mason hat sich den Film vor ein oder zwei Jahren zum letzten Mal angesehen. Und konnte die Arbeit, die die Gruppe in die Aufführung gesteckt hat, würdigen. Auch weil die Dreharbeiten so schnell vergingen, dass er sich kaum daran erinnerte, sie gemacht zu haben. Der Film enthält auch Auftritte einer Handvoll Songs, die in einem Pariser Fernsehstudio gedreht wurden. Darunter die berüchtigte Blues-Nummer „Mademoiselle Nobs“, in der ein Hund als Leadsänger von Pink Floyd auftritt. Sowie Aufnahmen, die in der Abbey Road entstanden, als die Band The Dark Side of the Moon aufnahm. Es gibt auch viele Szenen, in denen die Mitglieder von Pink Floyd über die vulkanische Lava des nahe gelegenen Vesuvs wandern, der 79 n. Chr. ausbrach. Und die Stadt unter sich begrub.

Der Höhepunkt des 1972 veröffentlichten Films sind jedoch die Aufnahmen im Amphitheater, in denen Roger Waters einen Gong bearbeitet. David Gilmour mit seiner Gitarre im Dreck hockt. Und Rick Wright auf einem Flügel spielt. Und das alles mit Mason an seinem Schlagzeug in der Mitte. „Ich glaube, innerhalb von sechs Tagen sind wir von einem vagen Interesse zu einer Begeisterung [für den Auftritt in Pompeji] gekommen. Und ich glaube, dass wir auch eine Beziehung zum Filmteam aufgebaut haben, die ebenfalls geholfen hat“, sagt Mason. „Ich mag das großartige Bild von Roger oben auf der Mauer mit dem Gong.“

Das Erbe von Pink Floyd

Nächsten Monat wird der Film unter dem neuen Titel Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII erneut in die Kinos kommen. Der Titel spiegelt wider, dass der Film von den ursprünglichen 35-mm-Kopien restauriert und in 4K remastered wurde, sodass er auf IMAX-Leinwänden großartig aussehen wird. Der Film enthält auch einen neu abgemischten Dolby-Atmos-Sound des Toningenieurs Steven Wilson, der als eigenständiges Album erscheinen wird.

In einem ausführlichen Gespräch mit Rolling Stone reflektiert der 81-jährige Mason über seine Erfahrungen in Pompeji, wo er und Gilmour in den letzten Jahren Solokonzerte gegeben haben. Und darüber, wie er das Erbe von Pink Floyd heute sieht.

Als David Gilmour vor neun Jahren in Pompeji auftrat, fand im Amphitheater eine Kunstausstellung statt, die den Konzertfilm als „Rock’s Wackiest Idea“ bezeichnete. Kam es Ihnen damals seltsam vor, in einem leeren römischen Amphitheater zu spielen?

Ich glaube, wir haben uns ziemlich schnell daran gewöhnt. Es ist eine sehr seltsame Idee. Ich habe das Gefühl, dass es eine ziemlich kurzfristige Sache war. Weil wir einige Shows in Großbritannien abgesagt hatten. Wir mussten sie sechs Monate später nachholen. Zu diesem Zeitpunkt war Dark Side of the Moon bereits erschienen. Und es gab eine sehr glückliche Universität, die uns für 500 Pfund gebucht hatte, während wir jetzt das Doppelte verlangten.

Wie war es für Sie, ohne Publikum zu spielen?

Anfangs war es ziemlich seltsam. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Man spielt füreinander. Genau wie auf der Bühne. Also schafft man sich seine eigene Atmosphäre.

Es war fast wie ein Live-Auftritt

Was wissen Sie noch von Pompeji?

Wir waren nicht sehr lange dort. Ich war [2023] wieder dort und konnte mich an fast nichts mehr erinnern. Die Stadt hat sich ein wenig verändert. Sie ist jetzt noch beeindruckender. Ich weiß, es klingt absurd, aber ich glaube, wir haben es als selbstverständlich angesehen. In gewisser Weise erinnere ich mich an Pompeji und den Film weniger als an fast jede andere Phase von Pink Floyd.

Aber ich erinnere mich an den Staub. Weil es ein bisschen staubig und heiß war, gab es dem Film Atmosphäre. Es war eine Alternative zu einem Publikum. Und es hat wirklich gut funktioniert. Ich glaube, dass wir nur sehr wenig geschnitten und Teile neu gemacht haben. Es war fast wie ein Live-Auftritt.

Wenn man Sie bei „Careful With That Axe, Eugene“ beobachtet, sieht man, dass Sie irgendwie in die Ferne schauen. Worauf haben Sie gehört?

Roger. Das ist typisch für die Rhythmusgruppe. Immer Schlagzeug und Bass. Ein Freund von mir sagte einmal zu mir: „Das Wesentliche an einer Band sind im Grunde Schlagzeug, Bass und dann ein paar Gags.“ [lacht]

Wenigstens habe ich mein T-Shirt anbehalten

In den Aufnahmen von „One of These Days“ sieht man hauptsächlich Sie am Schlagzeug.

Ich habe gehört, dass einige der Bandrollen verloren gegangen sind. Insbesondere für diesen Song. Und der einzige verbleibende Take war die Kamera, die auf mich gerichtet war, sodass ich mehr oder weniger den gesamten Song über freie Fahrt hatte. Aber das muss nicht stimmen. Vielleicht fand Adrian mich einfach so toll.

Was denken Sie, wenn Sie sich selbst im Film sehen, mit deinem Schnurrbart und deinem Regenbogen-Schmetterlings-Shirt in den Pariser Szenen?

Oh, das ist mir ein bisschen peinlich. Aber wenigstens habe ich mein T-Shirt anbehalten [lacht]. Es ist eine dieser Sachen, bei denen man sich anschaut und dann älter wird. Und anfängt, wie der Tour-Buchhalter auszusehen.

Zwei der Songs, die Sie dort aufgeführt haben, „Echoes“ und „One of These Days“, waren zu dieser Zeit neu für Floyd, da sie aus „Meddle“ stammten, dessen Aufnahmen Sie gerade abgeschlossen hatten. Wie war die Stimmung in der Band zu dieser Zeit?

Wir waren voller Selbstvertrauen. Fast ausschließlich dank der Beatles erkannten die Plattenfirmen plötzlich, dass der kreative Prozess besser funktionierte, wenn sie uns nicht sagten, was wir tun sollten. Es ist bezeichnend, dass Sgt. Pepper genau zu dem Zeitpunkt aufgenommen wurde, als wir im Studio 3 den Korridor hinunter [The Piper at the Gates of Dawn] aufnahmen. Und das bereitete alle auf eine völlig andere Einstellung zu dem vor, was man im Studio macht. Und was man dann der Plattenfirma gibt.

Es ist eindeutig ein ungesundes Interesse. Roger kann es nicht lassen

Sie sprechen den berühmten, roboterhaft klingenden Satz „Eines Tages werde ich dich in kleine Stücke schneiden“ auf der Meddle-Aufnahme von „One of These Days“. Ist es Ihre Stimme im Film „Pompeii“?

Wir hätten eine aufgenommene Version davon verwendet. Vielleicht sogar dieselbe, die auf der Platte war. Sie kam vom Mischpult. Unser Roadmanager wusste, wann er sie einspielen musste. Oder bekam ein Signal, wann er sie einspielen musste. Ich habe sie jedenfalls nicht live gesagt.

Haben Sie diesen Satz geschrieben?

Ich kann mich nicht erinnern, ob Roger den Satz erfunden hat oder ob er von mir kam. Würde vorschlagen, dass [die Urheberschaft] zwischen uns beiden aufgeteilt wird. Ich nehme das Lob dafür entgegen. Und dann wird Roger ein Wort mitzureden haben.

Was können Sie über Roger Waters‘ Interesse sagen, damals den Gong zu spielen?

Es ist eindeutig ein ungesundes Interesse. Er kann es nicht lassen.

Warum waren Pink Floyd so sehr von der Idee besessen, Live-Spektakel zu veranstalten?

Wir haben schon sehr früh beschlossen, dass wir etwas Interessanteres machen wollten, als nur zu viert auf der Bühne zu stehen. Selbst mit Syd hatten wir eine Lichtshow, Ölfolien und eine etwas speziellere Bühnenbeleuchtung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von uns wilde Verrenkungen gemacht hätte. Pompeji erfüllte diese Aufgabe allein dadurch, dass es da war und Teil davon war.

Man kann einem Hund kaum erklären, dass man ihn aufzeichnen möchte

Nach „Ummagumma“, einem Doppelalbum, das Studio- und Liveaufnahmen mischte, war der Pompeji-Film bis in die Achtzigerjahre das einzige offizielle Dokument der Band bei Liveauftritten. Warum war das so?

Ich glaube, wir waren uns nicht bewusst, wie gut es war, Dinge zu filmen. Vielleicht liegt es daran, dass der Film uns kein Geld eingebracht hat. Aber es ist eine große Schande, dass wir nicht etwas mehr Zeit investiert haben, um etwas Vergleichbares mit „Dark Side of the Moon“ zu machen.

Der Film enthält viel Filmmaterial von der Band bei den Aufnahmen zu „The Dark Side of the Moon“. Was sehr interessant ist, da man sieht, wie man damals einfach ein weiteres Album aufnimmt.

Es gibt eine Sequenz, in der Roger erklärt, wie wir den VCS 3 [einen Synthesizer, der für „On the Run“ verwendet wurde] benutzt haben. Was ich wirklich gut fand. Weil es eine sehr gute kleine Anleitung war, die erklärt, wie die Maschine funktioniert und wie wir sie benutzt haben. Und nicht irgendetwas anderes.

Der Film enthält auch einige Songs, die Sie in Frankreich aufgenommen haben. Darunter „Mademoiselle Nobs“, bei dem ein Hund den Hauptgesang übernimmt. Das hatten Sie zuvor schon mit „Seamus“ gemacht. Wie oft haben Sie mit Hunden aufgenommen?

Wahrscheinlich war es wieder so eine Situation, in der Adrian sagte: „Schau mal, gibt es noch etwas, das wir filmen könnten?“ Und der Hund war da. Es ist lustig, an den Hund zu denken. Denn man kann einem Hund kaum erklären, dass man ihn aufzeichnen möchte. Es sei denn, es handelt sich um einen wirklich, wirklich schlauen Hund.

Es ist nicht nur ein Vulkan. Sondern Pink Floyd, die dort mit nacktem Oberkörper sind

Vor ein paar Jahren sind Sie mit Ihrer Band Saucerful of Secrets im Grand Theatre in Pompeji aufgetreten. Wie war es für Sie, wieder dort zu sein?

Die Stadt hat viel Aufhebens um unseren Besuch gemacht. Was wirklich nett war. Sie haben mich zum Ehrenbürger ernannt. Ich hoffe, das bedeutet, dass ich dort parken kann, wo ich will, wenn ich wiederkomme.

Es macht sowieso immer Spaß, in Italien zu arbeiten. Weil das Publikum so enthusiastisch ist. Es hat wirklich Spaß gemacht, weil sie in den letzten 50 Jahren immer noch viel Aufhebens darum machen. Es ist nicht nur ein Vulkan. Sondern es ist Pink Floyd, die dort mit nacktem Oberkörper sind.

Die Wiederaufführung des Pompeji-Films in den Kinos und speziell im IMAX-Format ist das erste große Unterfangen seit dem Kauf des Pink-Floyd-Katalogs durch Sony. Haben Sie Hoffnungen, was sie noch damit machen könnten?

Nein. Aber ich denke, ich bin immer noch der Meinung, dass der Verkauf des Katalogs eine gute Idee war. Ich denke, Sony wird sich tatsächlich besser darum kümmern als wir. Wir würden zu viel Zeit mit Streiten verbringen. Und ich muss noch genau sehen, wie das alles funktioniert. Aber im Moment denke ich, dass das eine gute Sache ist.

Mir ist sehr bewusst, dass wir die goldenen Jahre hatten, in denen man Vinyl verkaufte

War es für Sie seltsam, einen Wert für Ihre Musik festzulegen, als Sie sie an Sony verkauften?

Nun ja, denn man kommt nie auf die Idee, dass sie einen wirklich enormen Wert hat. Aber ich befürchte, dass wir mit KI einen echten Rückgang in der Musik erleben könnten. Und immer mehr Menschen herausfinden, wie sie es vermeiden können, Urheberrechtsgebühren zahlen zu müssen. Ich denke, es ist ein ständiger Kampf. Insbesondere für junge Musiker, in der heutigen Zeit einen Weg zu finden, Geld zu verdienen. Mir ist sehr bewusst, dass wir die goldenen Jahre hatten, in denen man Vinyl verkaufte. Und dann CDs und 8-Spur-Kassetten und was auch immer.

Rogers Texte wurden so geschrieben, als wären sie von einem 80-Jährigen und nicht von einem 23-Jährigen geschrieben worden

Sprechen Sie noch regelmäßig mit David und Roger?

Ich habe eine Weile nicht mit David gesprochen. Aber ich war auf Barbados und Roger war auch auf Barbados. Also habe ich in letzter Zeit viel mehr von Roger als von David gesehen.

Was halten Sie von Rogers Album Dark Side of the Moon Redux von vor ein paar Jahren, auf dem er das Album mit neuen Arrangements neu aufgenommen und den Gesang selbst übernommen hat?

Ich mochte es wirklich. Es wurde viel darüber geredet, ob er versucht, es für das Jubiläum zu verderben und so. Aber das war es überhaupt nicht. Es war: „Lasst uns noch einmal aus einer anderen Perspektive darauf schauen.“ Niemand wird sagen: „Ich kaufe das eine. Das andere kaufe ich nicht.“ Sie sind interessant genug, dass jeder sagt: „Ich nehme beide.“

Es ist interessant, ihn jetzt in seinem Alter die Texte von „Time“ rezitieren zu hören.

Ja, ich denke, das ist das Erstaunlichste an einigen von Rogers Texten. Sie wurden so geschrieben, als wären sie von einem 80-Jährigen und nicht von einem 23-Jährigen geschrieben worden. Bei einem Song wie „Time“ hätte man gedacht, er wäre von jemandem geschrieben worden, der viel älter ist. Wirklich bemerkenswert.

Was steht als Nächstes für Ihre Band, die Saucerful of Secrets, an?

Wir wissen eigentlich nicht, was als Nächstes kommt. Wir haben letztes Jahr wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht. Alle waren erschöpft. Wir würden sicherlich gerne noch mehr machen. Es geht nur darum, die richtigen Dinge zu finden.

Ich spiele immer noch sehr gerne. Das Tolle an den Saucers war, dass ich mich endlich wieder hinter ein Schlagzeug setzen konnte. Und zwar nicht nur für einen Gastauftritt mit einer Kuhglocke, sondern richtiges Spielen.

Wir hätten mehr tun können, aber wenn wir mehr getan hätten, wäre es vielleicht nicht so gut gewesen

Wie war es für Sie, „Hey, Hey, Rise Up!“, die letzte Single von Pink Floyd, vor ein paar Jahren aufzunehmen? Sie wurde veröffentlicht, um Geld für Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln, die der Ukraine helfen.

Es war eine schöne Sache. Weil David das so toll geleitet hat. In seiner Familie gibt es einen Ukrainer. Es war schön, ein Teil davon zu sein. Es war ein Nachmittag Arbeit. Nicht so schwierig. Eine schöne Sache. Außerdem war es sehr clever gemacht. Weil man den A-cappella-Gesang hervorheben und die Band darunter legen konnte.

Vermissen Sie es, jetzt bei Pink Floyd zu sein?

Nicht wirklich, denn auf eine seltsame Art und Weise bedeutet dieses Interview, dass ich immer noch dabei bin. Es ist immer noch da. Vielleicht ein bisschen gespenstisch. Ich denke nicht immer noch: „Oh, ich wünschte, wir könnten noch einmal ins Soldier Field gehen“ oder so. Ich bin auf jeden Fall stolz auf das, was wir getan haben. Und ich mag es jetzt, an der Geschichte zu arbeiten.

Bist du mit dem Vermächtnis von Pink Floyd zufrieden?

Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie mit „Bin ich damit zufrieden?“ meinen. Wir hätten mehr tun können. Aber wenn wir mehr getan hätten, wäre es vielleicht nicht so gut gewesen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass wir die Dark Side Tour nicht gefilmt haben.

Ich kann fast garantieren, dass Sony etwas finden wird

Wenn man alles noch einmal von vorne hätte spielen können, hätten wir uns wahrscheinlich mehr Zeit nehmen sollen. Wir hätten mehr Zeit damit verbringen sollen, Dark Side live zu spielen. Und uns nicht darum sorgen sollen, wieder ins Studio zu gehen, um Wish You Were Here aufzunehmen. Wir haben tatsächlich ziemlich viel Zeit im Studio verbracht. Und hatten keine gute Zeit. Obwohl wir die Dinge einfach etwas länger hätten hinauszögern, mehr Live-Arbeit machen und sie filmen können.

In diesem Jahr ist es 50 Jahre her, dass „Wish You Were Here“ erschien. Glauben Sie, dass Sony eine schöne Neuauflage herausbringen wird?

Ich kann fast garantieren, dass Sony etwas finden wird. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem jedes Jahr irgendwo der Geburtstag eines Albums gefeiert wird. Und wir können einfach so weitermachen. Wir werden das 75-jährige Jubiläum feiern. Ich bezweifle, dass ich das 100-jährige Jubiläum von Dark Side noch erlebe. Aber man weiß ja nie.

Sie können es versuchen.

Auf jeden Fall.