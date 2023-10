Pink Floyd veröffentlichen Sonnenfinsternis-Doku „Eclipse“

Zur Feier des 50. Jahrestages ihrer Platte „The Dark Side Of The Moon“ haben Pink Floyd angekündigt, dass sie einen 30-minütigen Dokumentarfilm veröffentlichen werden. Unter dem Titel „Eclipse“ hat dieser die Sonnenfinsternis in Australien am 20. April 2023 im Fokus. Die Doku, die mit der Musik der Band unterlegt ist, wird am 13. Oktober auf dem YouTube-Kanal der Band als Teil ihres Formats „Floyd Fridays“ zu sehen sein.

Für den Film wurden acht Fans der Band nach Westaustralien geschickt, wo für sie an einem einsamen Strand eine speziell dafür angefertigte, schwarze Pyramide stand. Von dort aus hörten sie via Kopfhörer das Album „The Dark Side Of The Moon“. Der Trip der sogenannten „Astronome Domine Eight“ wurde von einem Filmteam begleitet, welches auch den Moment festhielt, als es zur totalen Sonnenfinsternis kam und der Song „Eclipse“ abgespielt wurde. Die letzte Zeile „But the sun is eclipsed by the moon“ war genau mit dem Höhepunkt des Naturphänomens abgestimmt. Zusätzlich interviewte das Team auch andere Sonnenfinsternis-Tourist:innen und Einheimische, die sich das Natur-Spektakel ansahen.

Der Trailer zur Doku:

Das 50. „The Dark Side Of The Moon“-Jubiläum

Zum 50. Geburtstag des Albums finden weltweit immersive Vorstellungen in Planetarien statt. Es handelt sich dabei um visuelle Darstellungen des Sonnensystems, unterstützt durch die Songs von „The Dark Side Of The Moon“ im Surround-Sound.

Am 13. Oktober wird außerdem die neu gemasterte Jubiläums-Edition des Albums auf CD, LP und auf Blu-ray erscheinen. Ein „Anniversary-Box-Set“ mit allen dreien wurde bereits im Frühling zum Release des remasterten Albums rausgebracht.