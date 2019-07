Elton überreicht Pink ein Mega-Stück Käse – und sie flippt aus vor Freude

Auf einen Blick: alle Fakten zum neuen Rammstein-Album und die aktuelle Stadion-Tour.

Wann erscheint das neue Album von Rammstein? Der Nachfolger von „Liebe ist für alle da“ ist am 17. Mai erschienen. Rammstein: „Deutschland“: https://www.youtube.com/watch?v=NeQM1c-XCDc&feature=youtu.be Wie heißt die erste Single? Das Teil heißt „Deutschland“. Wie sieht das Cover aus? So ist es auf ihrer Homepage abgebildet: Warum behaupten manche, „Deutschland“ sei ein Plagiat des Anne-Clark-Hits „Our Darkness“ Einige glauben, der Anfang beider Stücke ähnele sich frappierend. Anne Clark verteidigt Rammstein und sagt: „Wenn David Harrow und ich angehalten wären, bei jedem Song, der mit einem Arpeggio-Synthie-Intro anfängt, von einem Plagiat zu sprechen, hätten wir in den letzten 36 Jahren nichts anderes getan!“ Ist…