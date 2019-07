Pink live in Berlin 2019: Tickets, Wetter, Sicherheit, Anfahrt

Nachdem der Moderator ihr beim Konzert in Hamburg einen Laib Käse brachte, sagte Pink: „Ich bin grade glücklicher als an meinem Hochzeitstag.“

Würden Sie sich freuen, wenn man Ihnen ein großes Stück Käse schenkt? Wahrscheinlich nicht. Aber Sängerin Pink scheint kein besseres Präsent zu kennen. Bei ihrem Gig im Volksparkstadion in Hamburg bekam sie von Moderator und Comedian Elton („Schlag den Star“) ein Monsterstück Käse geschenkt. Er hievte den Laib Käse bis kurz vor die Bühne, wo er von Pink freudestrahlend entgegen genommen wurde. „Ich bin grade glücklicher als an meinem Hochzeitstag“, sagte die Musikerin, die zur Zeit auf großer Stadion-Tour in Deutschland ist, und gab Elton noch ein Danke-Küsschen. „Den werde ich mit niemandem teilen.“ https://www.youtube.com/watch?v=2uJpPzTr-8M Warum verschenkt Elton Käse an…