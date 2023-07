Depeche Mode in Berlin, zweiter Abend: Fotos, Setlist, Videos

Depeche Mode haben am Sonntagabend (9. Juli) ihr zweites und damit letztes Konzert für dieses Jahr in Berlin gespielt. Wie schon beim ersten Gig am Freitagabend (7. Juli), war das Berliner Olympiastadion komplett ausverkauft. Und wieder einmal schafften es Dave Gahan und Martin Gore, rund 70.000 begeisterte Fans zum Mitsingen und Tanzen zu bringen. Enjoy the impressions.

Depeche Mode in Berlin, zweiter Abend: Setliste

„Speak to Me“ (Outro)

„My Cosmos Is Mine“

„Wagging Tongue“

„Walking in My Shoes“

„It’s No Good“

„Sister of Night“

„In Your Room (Zephyr Mix)“

„Everything Counts“

„Precious“

„Speak to Me“

„Home“

“Strangelove“ (Tourdebüt; Akustik, gesungen von Martin Gore)

„Ghosts Again“

„I Feel You“

„A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)“

„World in My Eyes“ (Dedicated to Andrew Fletcher)

„Wrong“

„Stripped“

„John the Revelator“

„Enjoy the Silence“

Zugabe:

„Condemnation“ (Akustik; Christian am Keyboard)

„Just Can’t Get Enough“

„Never Let Me Down Again“

„Personal Jesus“

DM, zweiter Abend in Berlin: Fotos und Videos

Mit dem zweiten Konzert in Berlin verlassen Depeche Mode erstmal Deutschland auf ihrer „Memento Mori“-Tour. Für das Duo geht es in Süd-, Ost- und danach Nordeuropa weiter. Fans, die Depeche Mode verpasst haben, dürfen sich aber auf eine Verlängerung der Tour in 2024 freuen.