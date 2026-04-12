PinkPantheress schmeißt die heißeste Party im Coachella Valley

PinkPantheress hat Coachella am Samstagabend gezeigt, wie man eine Party schmeißt. Die Singer-Songwriterin und Produzentin betrat die Mojave Stage mit „Stateside“, dem Track, den sie gemeinsam mit Zara Larsson neu aufgelegt hat und der derzeit auf Platz acht der Billboard Hot 100 steht. Sie eröffnete die Performance mit Grafiken im Airline-Stil, die verkündeten: „PinkPantheress has arrived.“

„Stateside“ war der Auftakt eines knapp einstündigen Sets im Medley-Format, das ihre größten Hits und die besten Deep Cuts umspannte. Von „Noises“ und „Nice to Know You“ über „Another Life“, „I Must Apologise“ und „Pain“ – letzterer hallte durch das Gelände, während Tausende von Fans jede Zeile mitsangen. Später spielte PinkPantheress „Turn Your Phone Off“ zum ersten Mal live, gefolgt von „Angel“, für das sie passenderweise ein riesiges Paar weiße Engelsflügel trug.

Larssons „Midnight Sun“-Tour macht heute Abend in Austin Station, weshalb sie es nicht in die Wüste schaffte – doch PinkPantheress feierte nicht allein. Ihre Performance beinhaltete ein Special-DJ-Set von the Dare, der seinen Remix von Addison Raes „Fame Is a Gun“ und Charli XCXs „Guess“ auflegte. Später stieß Thundercat für „Break It Off“ dazu. Ihr Kollaborateur DJ Joe spielte Troye Sivans „Rush“ und ihre frühe Single „Just for Me“.

Rager im Warehouse-Stil

PinkPantheress baute die Dramaturgie ihres Sets – eine ausgelassene Warehouse-Party, ein dringend nötiger Abend und ein tiefer Blick in ihr Inneres – mit den Gästen HorsegiirL und Schauspieler Tyriq Withers aus, der die Titelrolle ihres Songs „Romeo“ verkörperte. Er tauchte immer wieder auf, einmal nur um im Scheinwerferlicht zu stehen. Sein letzter Auftritt kam bei „Illegal“, womit die triumphale Performance ihr Ende fand.

Die vergangenen Jahre haben PinkPantheress als Performerin zu sich selbst finden lassen. Die Künstlerin startete ihre Karriere als anonyme Kreative mit einem Gespür für eklektische Beats, aber ohne physische Präsenz im Netz. Eine Zeit lang war der Running Gag, dass sie ihre Handtasche auf der Bühne bei sich behielt, um nach dem Set schneller verschwinden zu können.

„Ich glaube, mein Aussehen hat tatsächlich beeinflusst, ob die Leute bereit sind, mir zuzuhören. Es hat mir sehr geholfen, aber vielleicht hat es auch dazu geführt, dass manche gar nicht erst hinhören wollten. Ich bin heute viel offener, ich teile mehr von meinen Meinungen – aber ein Teil von mir wünscht sich, ich hätte vieles davon nicht getan“, sagte PinkPantheress kürzlich dem Magazin „Interview“. „Vielleicht hätte es meine Karriere gebremst, aber manchmal schätze ich Mystik über alles andere. Es ist wirklich schön, jemand zu sein, der sich versteckt und dann auftaucht, wenn ein musikalischer Moment eintritt.“

Eine Künstlerin im Aufbruch

Was Coachella erlebte, war eine verwandelte Künstlerin – und eine, die gerade erst anfängt.