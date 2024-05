Frank Turner hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er spielte die meisten Gigs binnen 24 Stunden an unterschiedlichen Orten.

Den Live-Marathon begann der Brite am Samstag, den 04. Mai, um 12.30 Uhr im Jacaranda Baltic in Liverpool. Danach führte ihn seine Tour-Route einmal quer durch England. Und ungefähr 1.000 Kilometer von der Startlinie entfernt, gab der 42-Jährige schließlich das letzte der 15 Konzerte in der 15. Stadt, am Sonntag, den 5. Mai, im The Brook in Southampton.

So sahen die Bedingungen für den Weltrekord aus

Um den Weltrekord auf die Beine zu stellen, gab es im Vorhinein klare Regeln für Frank Turner. Die Bedingungen legte die Wohltätigkeitsorganisation „Music Venue Trust“ (kurz: MVT) fest, die sich für den Schutz und die Sicherung von unabhängigen Musikspielstätten in Großbritannien einsetzt – Tickets gab es nur in den Indieläden zu kaufen, so dass damit auch Aufmerksamkeit auf vom Aussterben bedrohte Lokalitäten gelenkt wurde.

Es durften sich keine Konzert-Venues wiederholen, es mussten immer mindestens 25 zahlende Zuschauer:innen anwesend und die Performances durften nicht kürzer als 15 Minuten sein. Bei dem Veranstaltungsort musste es sich weiterhin um Räumlichkeiten mit entsprechenden Verstärkern, Mikrofonen und einer richtigen Bühne handeln.

Auch für das Equipment und die Anreise bestimmten MVT ein gewisse Qualität als Rahmenbedingung. Bevor Turner die Mission antrat, teilte der Musiker auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich, auf dem er einen Zettel mit der Aufschrift „before“ (zu Deutsch: „vorher“) präsentierte und seine Gedanken anlässlich des Konzertsprints mitteilte:

„Los geht’s, Freunde. 15 Shows, 15 Städte, 24 Stunden. Das ist eine schreckliche Idee. Danke an die Veranstaltungsorte, meine Crew, die Plattenläden und @musicvenuetrust – lasst es uns tun.“

Seinen finalen Mini-Tour-Stopp zelebrierte Frank Turner ebenfalls mit einem Foto von sich und dem entsprechenden „after“-Schild (also: „danach“): „Stolz. Müde. Dankbar. Lang lebe die unabhängige Musik.“

2009 spielte Frank Turner bereits 24 Gigs in 24 Stunden

Der UK-Artist fügte abschließend hinzu, in der Vergangenheit bereits eine größere Anzahl an Konzerte in dieser kurzen Zeit gespielt zu haben: „Im Jahr 2009 habe ich für das Musikvideo zu ‚The Road‘ 24 Shows in 24 Stunden gespielt – alle im Großraum London. Hauspartys, Veranstaltungsorte, Plattenläden und mehr. Das war lustig, aber irgendwie inoffiziell und harte Arbeit. Ich dachte nicht, dass ich das noch einmal machen würde.“