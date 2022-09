Pixies live in Deutschland 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Pixies gehen nächstes Jahr auf Europa-Tour. Sie kommen unter anderem im Februar für drei Konzerte nach Deutschland: Berlin, Hamburg und München. Ihre achte Studioplatte „Doggerel“ erscheint am 30. September.

Der Vorverkauf für die Europa-Tournee startet am Donnerstag, den 29. September, um 9 Uhr auf Eventim. Ab dem 30. September um 9 Uhr sind die Tickets dann auch an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) und auf fkpscorpio.com erhältlich. Die Karten kosten um die 46,00 Euro – die konkreten Tourdaten findet Ihr weiter unten.

„Doggerel“ vereint gruseligen Folk, Ballroom Pop und brutalen Rock. „Wir versuchen immer sehr große und dreiste und orchestrale Musik zu machen – und das nicht notwendigerweise ohne Raffinesse, Komplexität und Nuancen“, so Sänger Black Francis. Im Juni, August und September veröffentlichten sie mit „Dregs of the Wine“, „Vault of Heaven“ und „There’s A Moon On“ gleich drei Vorboten auf die kommende Platte.

Pixies auf Europa-Tour 2023 – Deutschlandtermine:

26.02.2023 in Berlin, Columbiahalle

27.02.2023 in Hamburg, Sporthalle

28.02.2022 in München, Zenith