Bruce Springsteen startete am Sonntag (05.05.2024) seine Europa-Tour mit einem Auftakt-Konzert im Cardiff Principality Stadium in Wales. Etwa drei Stunden lang spielte er seine zum Teil 50 Jahre alten Hits gemeinsam mit der E Street Band – inklusive einiger Premieren.

2023 musste Bruce Springsteen seine „Bruce Springsteen & The E Street Band“-Tour aufgrund eines Magengeschwürs verschieben. Nach einigen Monaten der Genesung setzt er sie im April mit Konzerten in den USA fort. Für den Beginn seiner Europa-Tour spielte er am Sonntag das erste Mal seit elf Jahren ein Konzert in Wales.

Bruce Springsteen zu den Fans: „Wir werden verdammt viel Hilfe brauchen!“

„Es ist großartig, in Cardiff zu sein, es ist gut, in Wales zu sein. Die E Street Band ist heute Abend hier, um euch die freudige Kraft des Rock ’n‘ Roll zu bringen. Wir werden etwas Hilfe brauchen, wir werden viel Hilfe brauchen, wir werden verdammt viel Hilfe brauchen!“, motivierte er die Menge zu Beginn.

Daraufhin eröffnete der 74-Jährige das Set mit einer Tour-Premiere, als er seinen 1998 veröffentlichten Song „So Young And In Love“ performte. „So Young And In Love“ war ursprünglich ein Studio-Outtake aus den Aufnahmen zu seinem Hit „Born To Run“ von 1975. Die Performance im Cardiff Principality Stadium war die erste Live-Performance des Songs seit 2013.

Springsteen reist in der Zeit zurück

Springsteen ging auf die Liedwünsche seiner Fans ein, die sich mit Plakaten die Songs „Better Days“ und „If I Was the Priest“ gewünscht hatten. „Hier ist ein Lied, das ich vor 50 Jahren geschrieben habe. Es war das, was ich gemacht habe, als du nicht hier warst“, moderierte er Letzteres an.

In der zweiten Hälfte des dreistündigen Konzerts performte der Boss „Born in the U.S.A.“.

Mit „I’ll See You In My Dreams“, einem seiner neueren Songs aus dem Jahr 2020, beendete er schließlich seinen Europa-Tour-Auftakt in Wales.

Am Donnerstag (09.05.2024) folgt das zweite Konzert in Belfast, Nordirland. Am 05.07.2024 wird er dann sein für dieses Jahr einziges Deutschland-Konzert in Hannover spielen.

