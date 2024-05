Isaak hat es geschafft – zumindest in die linke Spalte der Wertung beim ESC 2024 und das will doch was heißen für Deutschland. Nach mehreren Jahren auf dem letzten Platz konnte der Sänger mit „Always on the Run“ endlich wieder mehrere Länder dazu bewegen, ein paar Punkte nach Deutschland zu schicken. Verlierer des Abends war Norwegen mit gerade einmal 16 Punkten.

Auch auf X waren sich viele User sicher: Der Auftritt von Isaak war eine Performance, die im Gedächtnis bleibt und dieser Eindruck sollte sich im weiteren Verlauf des Abends bestätigen. Insgesamt konnte sich Isaak über 117 Punkte freuen. Für den ersten Platz reichte es bei Weitem nicht – dort landete der Schweizer Act Nemo mit seinem Song „The Code“ – dicht gefolgt vom bisherigen Favoriten Baby Lasagna für Kroatien.

Für die Schweiz ist es der erste Gewinn seit dem Jahr 1988. Damals gewann Céline Dion, eigentlich Kanadierin, den Eurovision Song Contest für die Schweiz – mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung. So knapp war es am Samstagabend (11. Mai) dann doch nicht – spannend war die Punktevergabe letztlich aber dennoch.

ESC 2024: Die Platzierungen im Überblick

Schweiz (591 Punkte)

Kroatien (547 Punkte)

Ukraine (453 Punkte)

Frankreich (445 Punkte)

Israel (375 Punkte)

Irland (278 Punkte)

Italien (268 Punkte)

Armenien (183 Punkte)

Schweden (174 Punkte)

Portugal (152 Punkte)

Griechenland (126 Punkte)

Deutschland (117 Punkte)

Luxemburg (103 Punkte)

Litauen (90 Punkte)

Zypern (78 Punkte)

Lettland (64 Punkte)

Serbien (54 Punkte)

Vereinigtes Königreich (46 Punkte)

Finnland (38 Punkte)

Estland (37 Punkte)

Georgien (34 Punkte)

Spanien (30 Punkte)

Slowenien (27 Punkte)

Österreich (24 Punkte)

Norwegen (16 Punkte)

Das waren die Platzierungen nach Jurywertungen:

Auch die Jury hatte eine klare Tendenz: Nemo konnte überzeugen. Demnach wäre Deutschland sogar auf Platz zehn gelandet und Frankreich hätte sich auf Platz zwei vor Kroatien geschoben.

Schweiz (365 Punkte)

Frankreich (218 Punkte)

Kroatien (210 Punkte)

Italien (164 Punkte)

Ukraine (146 Punkte)

Irland (142 Punkte)

Portugal (139 Punkte)

Schweden (125 Punkte)

Armenien (101 Punkte)

Deutschland (99 Punkte)

Luxemburg (83 Punkte)

Israel (52 Punkte)

Vereinigtes Königreich (46 Punkte)

Griechenland (41 Punkte)

Lettland (36 Punkte)

Zypern (34 Punkte)

Litauen (32 Punkte)

Serbien (22 Punkte)

Spanien (19 Punkte)

Österreich (19 Punkte)

Georgien (15 Punkte)

Slowenien (15 Punkte)

Norwegen (12 Punkte)

Finnland (7 Punkte)

Estland (4 Punkte)