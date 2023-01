P!NK veröffentlicht Titeltrack des neuen Albums: „Trustfall“ hier streamen

P!NK veröffentlicht mit „Trustfall“ den Titelsong ihres gleichnamigen Studioalbums, das am 17. Februar erscheinen soll. Auf Youtube ist hierzu bereits ein Trailer zu sehen inklusive Countdown: „Noch zwei Stunden“. Im November 2022 veröffentlichte die 43-Jährige vorab bereits den Album-Track „Never Gonna Not Dance Again“.

Produziert ist das Album von Fred again und Johnny McDaid von Snow Patrol, die den Song zusammen mit P!NK geschrieben haben. Begleitend zum Erscheinen des Songs ist ein Musikvideo entstanden, das von Ryan Heffington choreographiert wurde, Georgia Hudson führte Regie. Hudson hat in der Vergangenheit bereits mit P!NK an dem Musikvideo zu „What About Us“ gearbeitet.

P!NK auf Welttour: Sieben Termine in Deutschland

Im Sommer 2023 kommt die Sängerin mit ihrer „Summer Carnival 2023“-Stadion-Tournee nach Europa. Als Support werden The Script, Gayle und KidCutUp dabei sein.

28.06.2023 Berlin Olympiastadion

05.07.2023 München Olympiastadion

06.07.2023 München Olympiastadion – Zusatzshow

08.07.2023 Köln RheinEnergie STADION – AUSVERKAUFT

09.07.2023 Köln RheinEnergie STADION – Zusatzshow – AUSVERKAUFT

12.07.2023 Hannover Heinz von Heiden Arena*

13.07.2023 Hannover Heinz von Heiden Arena – Zusatzshow*

P!NK hat seit ihrem Debütalbum „Can’t Take Me Home“ im Jahr 2000 acht Studioplatten, ein Live-Album und eine Greatest-Hits-Sammlung veröffentlicht.