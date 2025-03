Pokey LaFarge auf Tour 2025

Der US-amerikanische Sänger und Songwriter Pokey LaFarge kommt erneut nach Deutschland und macht in insgesamt fünf Städten Halt. Das Ganze startet am 16. Juni in Heidelberg. Weiter geht es danach in München, Leipzig, Erlangen und Schorndorf. Alle Gigs werden von ROLLING STONE präsentiert.

Pokey LaFarge live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick:

16.06. Heidelberg, Karlstorbahnhof

17.06. München, Ampere

21.06. Leipzig, UT Connewitz

22.06. Erlangen, E-Werk

24.06. Schorndorf, Manufaktur

Mehr zu Pokey LaFarge:

Pokey LaFarge, bürgerlich Andrew Heissler, kommt ursprünglich aus Bloomington in Illinois. Seine Musik verbindet Elemente aus Blues, Folk, Country und Jazz. Damit verknüpft er gleich mehrere traditionelle amerikanische Musikgenres miteinander und hat sich seine ganz eigene Nische aufgebaut. Auch sein Künstlername ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen: „Pokey“ stammt aus seiner Jugendzeit und „LaFarge“ ist inspiriert vom Nachnamen des Folk-Sängers Peter LaFarge.

Sein aktuelles Album „Rumba Country“ erschien im vergangenen Jahr und ist bereits sein elftes Studioalbum. Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählen „Something in the Water (2015)“, „End Of My Rope“ (2020) und „Fine to Me“ (2021). Besonders markant ist sein nostalgischer Stil, der aber gleichzeitig auf moderne Interpretation stößt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Musik ist allerdings nicht die einzige Kunstform, in der Pokey LaFarge aktiv ist. So hatte er bereits Auftritte in der TV-Serie „Sun Records“ (2018) und in der Netflix-Filmproduktion „The Devil All The Time“ (2020).