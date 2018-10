Hand am Hals der Freundin? Polizei ermittelt gegen Liam Gallagher wegen Belästigung

Liam Gallaghers hitziges Temperament ist allgemein bekannt als einer der Gründe des Zusammenbruchs von Oasis. Nun soll ein Wutanfall des 44-Jährigen zu einer polizeilichen Ermittlung geführt haben. Laut der BBC gehen die Behörden einem „belästigenden Angriff“ des Musikers nach.

Weiterlesen Liam Gallagher bei Konzert mit Fisch beworfen Was sind schon faule Tomaten, wenn man sich mit deutlich schlechter riechendem Wurfmaterial Aufmerksamkeit verschaffen kann? Liam Gallagher nahm es auf seine Art gelassen. Die Untersuchung geht auf einen Bericht der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ im August zurück. Der Artikel beschreibt, dass Gallagher während eines Streits in einem Restaurant seine Freundin Debbie Gwyther am Hals gepackt hätte. Schließlich hätte man den 44-Jährigen aus dem Lokal rausgeworfen.

Das hat den Briten jedoch nicht beruhigt, er soll weiterhin auf der Straße „Sie ist eine Hexe. Es war ihre Schuld. Sie ist eine verdammte Hexe“ geschrien haben. Später reagierte Gallagher zudem auf Twitter. Er habe „niemals meine Hände auf irgendeine Frau mit einer bösartigen Intention gelegt. Zweitens gibt es nur eine Hexe.“

Firstly I have never put my hands on any woman in a vicious manner Secondly there is only 1 witch and we all know who that is as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2018