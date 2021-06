Pop-Kultur Festival: Line-Up für 2021 steht fest

„Du musst dein Gehirn im Grunde neu trainieren“, so Lucinda Williams. Ihre Gesundheitsprognose ist aber ausgesprochen gut.

Roots-Rock- und Country-Musikerin Lucinda Williams hat in einem Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE über ihren im November 2020 erlittenen Schlaganfall gesprochen und gesagt, dass ihre Ärzt*innen mit einer vollständigen Genesung rechnen. Gegenüber dem RS berichtete die 68-Jährige, dass sich im November letzten Jahres ein Blutgerinnsel auf der rechten Seite ihres Gehirnes entwickelt hatte, was letztendlich den Schlaganfall am 17. November 2020 auslöste. Sie erinnere sich noch daran, wie sie gerade zur Dusche ging, plötzlich stolperte und nicht mehr laufen konnte. Anschließend habe sie ein Krankenwagen in das Vanderbilt Medical Center in Nashville gebracht, wo sie insgesamt fünf Wochen…