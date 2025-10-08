Posh Teckel: Jubiläum im Zeichen des Pop-Dackel

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Manche sagen, der rustikale Pub mit dem Dackel-Fimmel, gelegen in der Grauzone zwischen Neukölln sei „die Uber-Arena der Herzen“. Andere wiederum sprechen von der „Paris Bar des kleinen Mannes“, wenn sie an die ganz und gar nicht elitäre Atmosphäre zwischen Tresen und dem kleinen Hinterzimmer-Showroom denken.

Jedenfalls treffen sich hier seit über einem Jahrzehnt Musiker und Musikerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen und auch das, was man „Showbiz“ nennt, ohne die anderswo üblichen Eitelkeiten zum Drink im „Posh Teckel“.

Regelmäßig unregelmäßige Klein-Konzerte, Lesungen, Performance oder Quiz-Abende gehören ebenso zum Portfolio. Erst neulich war Journalist und Buchautor Jon Robb aus Manchester zu Gast, um sein aktuelles Werk „Goth – Die dunkle Seite des Punk“ vorzustellen. Begleitet von Danielle de Picciotto, Alexander Hacke sowie Mark Reeder. Und wenn New Order in Berlin musizieren, ist die After Show Party hier fest gebucht.

Elf Nächte lang wird in der Pflüger Straße gefeiert – unter dem Motto: „11 Jahre, 11 Nächte“. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe beginnt am 8. Oktober mit einer Hommage an Ella, einstige Hunde-Chefin und ikonisches Teckel-Maskottchen, die an diesem Tag vor drei Jahren den „Tresorraum“ für immer verließ.

Am 9. Oktober folgt ein thematisch anspruchsvolles Pubquiz über Frauen in der Musik – konzipiert und moderiert von Dyan Valdés, langjährige Keyboarderin der Hamburger Band Die Sterne. Valdés bringt nicht nur profunde Fachkenntnisse mit, sondern auch internationale Quiz-Erfahrung aus ihrer früheren Heimat Los Angeles.

Hauseigene Late-Night-Show „Teckel TV“

Tags darauf, am 10. Oktober, steht eine Karaoke-Nacht auf dem Programm – mit musikalischen Überraschungen und garantiertem Unterhaltungswert, auch jenseits reiner Gesangskunst.

Der Höhepunkt der Reihe fällt passenderweise auf den eigentlichen Geburtstag des Pubs, den 11. Oktober.

Der Jahrestag auf einen Samstag: Nach der „Tagesschaue“ lädt Gastgeber Bernd Ehnes zur hauseigenen Late-Night-Show „Teckel TV“ ein – einer Live-Produktion exklusiv für das Pub-Publikum (und eben nicht fürs Fernsehen). Zu Gast sind Journalistin Ilka Peemöller, welche die Szene zwischen Glamour und Underground kennt, sowie Tim Neuhaus, Schlagzeuger in Cluesos Band. Im Anschluss übernimmt DJ Vossi die Plattenteller – eine feste Größe aus dem leider geschlossenen „Dodo Beach East“ in Prenzlauer Berg.

Am Sonntag, den 12. Oktober gibt sich Liedermacher Bernd Begemann die Ehre – ein Urgestein der deutschen Popkultur, Wortkünstler und musikalischer Freigeist aus Hamburg. Wer ein klassisches Konzert erwartet, wird überrascht: Begemann bekommt die Bühne – und freie Hand. Ob Kochen, Stepptanz, Serientipps oder spontane Musikdarbietungen – nichts ist ausgeschlossen.

Am 13 und 14. 10 rotiert der Nürnberger Teckel-Wirt Bernd in seiner Küche, er serviert nicht nur fränkische Schäufela. Der Mittwoch wird Irish Folk und mit der „Bingo Night“ am Donnerstag gehen freundlich-freakige elf Tage zu Ende