Colonel Tom Parker: Die 10 wichtigsten Songs seines Lebens

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Vor genau 70 Jahren wurde ein wichtiger Meilenstein in der Karriere von Elvis Presley erreicht, als er Sun Records verließ und bei RCA unterschrieb. Teil eines komplexen Deals, der sorgfältig von Elvis’ Manager, Colonel Tom Parker, ausgehandelt wurde. Sun wollte Presley nicht verlieren. Doch das kleine Label war finanziell schwer angeschlagen, und der Deal brachte ihnen 35.000 Dollar (heute 422.000 Dollar), die sie dringend benötigten, um weiter zu bestehen.

„Obwohl Sun Presley hauptsächlich als Country-und-Western-Künstler verkauft hat“, hieß es in einem Bericht des Billboard, „plant [RCA], seine Platten in allen drei Bereichen zu pushen – Pop, R&B und Country und Western.“ Es war ein großartiger Plan, der Presley von einem regionalen Star zu einem der berühmtesten Menschen Amerikas machte.

Ohne Parkers Geschäftssinn wäre das nie passiert. Er wird oft als Schurke dargestellt. Wegen der 50-Prozent-Provision, die er von Elvis’ Einnahmen nahm, der schlechten Filme, in die er ihn lenkte, seiner Unfähigkeit, Shows außerhalb der USA zu buchen, und seines Mangels an musikalischer Vision.

Colonel Parker: Eine Playlist von Peter Guralnick

Doch der Musikwissenschaftler Peter Guralnick – Autor der unverzichtbaren Elvis-Biografien „Last Train to Memphis: The Rise of Elvis Presley“ und „Careless Love: The Unmaking of Elvis Presley“ – zeichnet in seinem neuesten Buch „The Colonel and the King: Tom Parker, Elvis Presley, and the Partnership that Rocked the World“ ein komplexeres, nuancierteres Bild.

Zur Feier des 70. Jubiläums des RCA-Vertrags hat Guralnick eine Playlist zusammengestellt, die das Leben und die Karriere Parkers nachzeichnet – und er liefert zu jedem Song einen Kommentar.

„My Blue Heaven“ (Gene Austin)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Als Gene Austin im Januar 1939 mit seinem neuen, selbstfinanzierten Film Songs and Saddles in Tampa eintraf, war er orientierungslos. Austin war in den Zwanzigern ein echter Pop-Superstar gewesen (sein Hit von 1927, „My Blue Heaven“, später von Fats Domino neu belebt, war bis zu Bing Crosbys „White Christmas“ die meistverkaufte Single aller Zeiten). Doch 1939 hatte er mehrere schwere Rückschläge erlitten.

Tom Parker, der kürzlich die Zirkus- und Jahrmarktswelt verlassen hatte, lebte in Tampa und arbeitete an kleinen unabhängigen Promotionaktionen. Er besuchte jede von Austins Shows im Park Theatre und bot, die Lage richtig einschätzend, an, Austins Manager zu werden. Austin hatte bereits einen Manager. Aber sieben Monate später nicht mehr.

In Atlanta gestrandet, rief er den 30-jährigen Parker. Dieser – noch viele Jahre davon entfernt, Colonel zu werden und ohne jede Erfahrung im Musikgeschäft – eilte zur Rettung und hatte die Show innerhalb einer Woche wieder auf Kurs. Zwei Jahre lang managte er Austin brillant. Er rettete ihn vor dem Vergessen. Aber nicht vor seinen Schulden. Sie blieben lebenslange Freunde.

„Wabash Cannonball“ (Roy Acuff)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Roy Acuff war Tom Parkers erster Country-Künstler. Er begann mit Acuff zu arbeiten, während er noch als Bezirksagent und Tierschutzbeauftragter bei der Hillsborough County Humane Society tätig war. Ein Job, den er wegen seiner Tierliebe so sehr mochte wie kaum einen anderen. In den Jahren 1942 und 1943 promotete er mehrere von Acuffs Shows unter der Schirmherrschaft des legendären Showmans J.L. Frank, seinem einzigen wahren Mentor im Geschäft.

Er promotete außerdem Roy Acuff’s Own Flour und organisierte Kochvorführungen in Theatern, in denen sein Star auftrat. Acuff lud ihn ein, nach Nashville zu ziehen und sein Manager zu werden. Aber Roy Acuff war bereits ein großer Star. Und Tom Parker hatte sein Interesse schon auf einen jüngeren, noch unbewiesenen Künstler namens Eddy Arnold gerichtet.

„Walkin’ the Floor Over You“ (Ernest Tubb)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Doch bevor das passieren konnte, nahm Parker – erneut durch J.L. Frank – Ernest Tubb Anfang 1945 mit auf Tour. Er war nicht nur Tourmanager und wichtigster Vorausplaner, sondern diente auch als Komiker der Show. „Sobald Ernest auf die Bühne kam“, erinnerte sich Nelle Poe, die mit ihrer Schwester Ruth zu den Hauptacts gehörte, „lief Tom den Mittelgang hinunter und fegte den Leuten mit einem kleinen Besen die Schultern ab … Ernest blieb einfach stehen, hielt seine Gitarre und blickte ins Publikum, als wüsste er nicht, was vor sich ging.“

Parker erzählte Nelle, er würde nach Hollywood gehen und dort Großes erreichen. Er blieb mit Tubb und Acuff sein Leben lang befreundet.

„I’ll Hold You in My Heart (Till I Can Hold You in My Arms)“ (Eddy Arnold)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Ein Nr.-1-Hit Ende 1947 und im Grunde der Beginn von Eddy Arnolds annus mirabilis. Colonel Tom Parker (er erhielt am Ende des Jahres seine Ehrenbezeichnung vom Gouverneur von Louisiana) hatte Arnold in nur drei Jahren an die Spitze der Country-Musik gebracht. 53 Wochen in Folge führte Arnold 1948 die Country-Charts an.

In den folgenden fünf Jahren wurde Eddy Arnold nicht nur der überragende Superstar des Genres (eine Position, die erst Garth Brooks in den 1990ern übertreffen sollte). Sondern auch einer der größten Popstars des RCA-Labels. Parker nutzte dies geschickt bei der Neuverhandlung seines Plattenvertrags.

„I Don’t Hurt Anymore“ (Hank Snow)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Colonel wurde nach fast zehn Jahren Zusammenarbeit von Eddy Arnold fristlos entlassen. (Die ganze Geschichte steht im Buch!) Es traf ihn hart. Die Beziehung wurde später repariert, und Parker buchte Arnold weiterhin gelegentlich. Aber nach wenigen Wochen erholte er sich und stellte die RCA Records Country & Western Caravan auf die Beine, eine All-Star-Tournee mit allen Country-Stars des Labels.

Dabei begann er auch Hank Snow zu managen, der zu dieser Zeit mit „I Don’t Hurt Anymore“ die Country-Charts anführte. Kurz darauf buchte Parker einen jungen Unbekannten namens Elvis Presley für eine ihrer ersten gemeinsamen Tourneen.

Hier geht’s weiter: