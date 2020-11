Press Play For Murder: Folge 1 – Freunde

Die einflussreiche R&B-Band The Emotions trauert um ihre Sängerin Pamela Hutchinson.

Der Sängerin der R&B-Band The Emotions, Pamela Hutchinson, verstarb im Alter von 61 Jahren – das bestätigte die Band in einem Social-Media-Posting. Offizielles Statement der Emotions „In liebevollem Gedenken geben wir mit Trauer das Ableben unserer Schwester, Pamela Rose Hutchinson, am Freitag, dem 18. September 2020, bekannt. Pam erlag den gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen sie mehrere Jahre lang gekämpft hatte. Nun wird unsere schöne Schwester in vollkommenem Frieden unter den Engeln im Himmel singen“, heißt es in dem Statement. https://www.facebook.com/TheEmotionsFanPage/posts/3624083467626533 „Während dieser Zeit bittet die Familie die Fans und Freunde höflich, unsere Privatsphäre zu respektieren. Wir freuen uns über alle…