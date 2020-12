Press Play For Murder: Folge 6 – Ein absolut herausragender Detective – Der Rolling Stone True Crime Podcast

Folge 3 von Press Play For Murder, dem Crime Podcast des Rolling Stone. Tupac reist zu einem Boxkampf nach Las Vegas. Er wird die Stadt nie wieder verlassen

Las Vegas glitzert heute Nacht ganz besonders, denn der Boxkampf des Jahres steht an. Mike Tyson gegen Bruce Seldon. Auch Tupac ist mit seinem berüchtigten Plattenboss Suge Knight angereist. Doch es dauert nicht lange und der Rapper hat schon wieder Stress: Es kommt zur Schlägerei im MGM Grand Casino. Wenige Stunden später wird Tupac in seinem Wagen erschossen. Was ist passiert?