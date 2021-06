Pride Month 2021: Diese Events und Aktionen muss man kennen

Der Pride Month hat in Deutschland noch keine lange Tradition, anders als der Christopher Street Day. Erinnert wird mit dem Gedenkmonat an die so genannten Stonewall-Aufstände im Jahr 1969, die als politischer Meilenstein der LGBTQI*-Bewegung gelten.

Am 28. Juni 1969 führte eine Polizei-Razzia in einer Schwulenbar in der Christopher Street in New York („Stonewall Inn“) zu heftigen Protesten gegen Polizeigewalt. Zu dieser Zeit konnte Homosexualität noch bestraft werden. Inzwischen dient der Pride Month als von zahlreichen Gedenkveranstaltungen und Aktionen begleiteter Versuch, darauf hinzuweisen, dass Personen der LGBTQI*-Bewegung trotz aller gesellschaftlichen Fortschritte noch immer diskriminiert werden.

In Deutschland finden zahlreiche Events statt, die aber aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt sind. Aus diesem Grund sind vielfach Programme noch unklar oder werden erst kurzfristig bekannt gegeben.

Pride Month 2021 – Events

05. Juni – CSD in Karlsruhe, Weiden, Saarbrücken, Prignitz, Passau

12. Juni – CSD in Augsburg

19. Juni – CSD in Herne, Marburg, Straubing

20. Juni – CSD in Schwalbach

22. Juni – CSD in Falkensee

26. Juni – CSD Berlin Pride (Sterndemo), CSD in Cloppenburg, Schwerin, Würzburg

03. Juli – CSD in Kelheim, Schönebeck, Westküste (Heide), Bamberg

10. Juli – CSD in München, Altenburg, Kiel, Kreuzlingen, Regenbogen-Fahrrad-Demo Potsdam

17. Juli – CSD in Recklinghausen, Berlin-Marzahn, Frankfurt, Rostock, Freiburg, Leipzig

18. Juli – CSD in Mönchengladbach

24. Juli – CSD in Berlin

31. Juli – CSD in Jena, Wiesbaden, Siegen, Stuttgart

Aktionen und Kollektionen

► 05. Juni – MTV (ab 06 Uhr gibt es die besten Clips zum Thema Pride Weekend, bis 06. Juni um 19:15)

► Microsoft verkauft einen eigenen XBox-Controller im Pride-Month-Design

► Modekollektionen von Levi’s (“All Pronouns, All Love”), COS (T-Shirt-Kollektion in Zusammenarbeit mit Coco Capitán), Calvin Klein (Aktion #proudinmycalvins), Reebock (“All Types of Love”-Kollektion), Versace (Pride-Lederjacke von Lady Gaga), Coach, Vans, Havaianas, Fossil, Boss, Happy Socks

► Lego-Kollektion „Everyone Is Awesome“

► Disney-Pride-Kollektion