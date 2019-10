Primavera Sound 2020: Alle Infos zu Tickets, Termin und Line-Up

Das Sziget-Festival in Ungarn geht im nächsten Jahr in die nächste Runde. Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zum Sziget Festival 2020.

Datum: Das Sziget Festival findet vom 05. August 2020 bis zum 11. August 2020 statt. Veranstaltungsort: Das Festival findet seit 1993 in der ungarischen Hauptstadt Budapest auf der Insel Óbuda statt. Adresse: Obudai Donauinsel 1138 Budapest (Ungarn) Hajogyari Sziget Preise & Tickets: Tickets für das Sziget Festival 2020 stehen noch nicht im freien Verkauf zur Verfügung. Sobald der Vorverkauf startet, werden sie auf der offiziellen Homepage zu erwerben sein. Line-up: Zum Line-up gibt es noch keine offiziellen Informationen. Timetable: Sobald das Timetable steht, findet Ihr hier alle Informationen. Anfahrt: Details zur Anfahrt gibt es kurz vor Start des Festivals hier. TV-/Internet-Livestream: Ob und…