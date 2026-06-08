Primavera Sound Barcelona 2026: Kultur, Diversität und Musiktrends

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Das Primavera Sound Festival in Barcelona geht mit seiner 25. Ausgabe ins kommende Jahr. Rund 200.000 zahlende Gäste besuchten die 24. Ausgabe an drei Tagen, die am Wochenende mit den Gorillaz zu Ende gingen.

Das Genre-übergreifende Format reicht von The Cure bis zu regionalen DJs, die das Nachtprogramm auf den Club-Bühnen am Strand bestreiten. Das Festival wird vollständig gesponsert und wirkt kultiviert entspannt.

Die Bühnen sind ungeniert nach den Festival-Finanziers benannt: Der Fintech-Riese Revolut, der spanische Automobilhersteller Cupra und die deutsche Haar-Styling-Marke Schwarzkopf prägen das Bild.

Ein Publikum jenseits der Generationen

Der wohl größte Schatz der Primavera-Macher, die längst auch in anderen Städten mit Schwester-Veranstaltungen vertreten sind, liegt in der Struktur des Publikums: quer durch alle Generationen. Wegen des Wetters leicht bekleidete Teenager stehen neben grau bärtigen Herren in Cargo-Hosen. Der Mix ist sehr international.

Barcelona im Juni taugt hervorragend zum Stadttrip mit Pop-Musik-Begleitung. An den Wein- und Cava-Ständen lag der Altersschnitt beim Test durch Rolling Stone deutlich über 33 Jahren. In der Veranstaltungsbranche wird vielfach versucht, kaufkräftige ältere Generationen zu binden.

Die audiovisuelle Kraft der Gorillaz

Vor der spektakulären Kulisse des Parc del Fòrum wurden nicht nur musikalische Grenzen ignoriert. Das audiovisuelle Spektakel der Gorillaz geriet zum Finale zu einem der meist diskutierten Momente des katalanischen Festival-Wochenendes.

Das Primavera Sound entfernt sich zunehmend von seiner ursprünglich stark „Indie-alternativ“ geprägten Ausrichtung und integriert verstärkt Pop-Acts. Ein Trend, der auch beim Coachella 2026 zu beobachten war.

Neben etablierten Größen aus dem „Alternative“-Segment traten aufstrebende Underground-Acts wie Femtanyl, Fakemink sowie die südkoreanische Formation Hypnosis Therapy auf. Hinzu kamen Popnummern wie PinkPantheress, was besonders beim Auftritt im kleineren Cupra-Areal zu deutlicher Überfüllung führte und das Crowd-Management kurzzeitig belastete.

Rückerstattung und Sturm-Absagen

Das Festival bestätigte Rückerstattungen für die Donnerstag-Tickets des ersten Festivaltages. Mehrere Headliner-Auftritte – darunter Massive Attack, Doja Cat und Bad Gyal – mussten wegen Sicherheitsbedenken bei starken Regenfällen und Windböen von etwa 80 km/h abgesagt werden.

Besitzer von Donnerstag-Tagestickets erhalten den Ticketpreis vollständig zurück. Die Festivalorganisation kündigte an, die genaue Abwicklung der Erstattungen bekanntzugeben. Besitzer eines 3-Tages-Festivalpasses („Abono“) erhalten nach aktuellem Stand keine anteilige Rückerstattung für den Donnerstag, da das Festival an den übrigen Tagen regulär fortgesetzt werden konnte.

Streaming als Erfolgsfaktor

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die internationale Reichweite des Festivals. Amazon Music produzierte bereits zum fünften Mal in Folge den offiziellen Livestream und übertrug zahlreiche Konzerte weltweit über Amazon Music, Twitch und Prime Video.

Dadurch konnten Fans rund um den Globus Auftritte live mitverfolgen. Die umfangreiche Streaming-Präsenz unterstreicht eine wachsende Bedeutung digitaler Festivalformate.