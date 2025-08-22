Prince-Nachlass nennt Apollonia-Klage „frivol“

Der Nachlass von Prince hat eine kürzlich eingereichte Klage der Sängerin, Songwriterin und Prince-Musikerin Apollonia wegen der Rechte an ihrem Namen zurückgewiesen und erklärt: „Es ist unsere Pflicht, das Vermögen und Vermächtnis von Prince weiterhin zu schützen und zu bewahren.“

In einer Anfang dieser Woche eingereichten Klage erklärte Patricia Apollonia Kotero, der Prince-Nachlass habe seine Kompetenzen überschritten, als er im Juni die Marke „Apollonia“ für Bekleidung und Unterhaltungsdienstleistungen anmelden ließ. Kotero erklärte, Prince selbst habe nie „bestritten, dass der Name weder persönlich noch beruflich ihr gehöre“. Sie warf dem Nachlass jedoch vor, Schritte unternommen zu haben, um ihre Markeneintragungen und -anmeldungen zu löschen.

In ihrer Antwort auf Instagram bezeichnete die Prince-Nachlassverwaltung Kotero’s Klage als „frivol“ und behauptete, das vollständige Eigentumsrecht an dem Namen zu haben. Sie wiesen darauf hin, dass Prince Kotero den Spitznamen gegeben habe, als sie seine Liebschaft in „Purple Rain spielte, und fügten hinzu, dass ihre „unbegründete Klage am Ende eines jahrelangen Rechtsstreits vor dem Trademark Trial & Appeal Board über Markenanmeldungen steht, in dem eine Entscheidung unmittelbar bevorsteht und in dem wir trotz ihrer höchst unzumutbaren Forderungen mehrfach eine Einigung angestrebt haben“.

Fans von Prince enttäuscht von Erklärung

Der Nachlass von Prince betonte jedoch, dass er trotz seines Anspruchs auf den Namen Apollonia „Kotero niemals angewiesen habe, die Verwendung ihres Künstlernamens einzustellen, und auch keine Einwände gegen ihre geschäftlichen Aktivitäten gehabt habe“. Der Nachlass erklärte außerdem, dass er Kotero wiederholt angeboten habe, „unter diesem Künstlernamen im Paisley Park aufzutreten“.

Die Nachlassverwaltung behauptete weiter, dass Kotero in ihrer Klage „die Löschung ihrer Registrierung von Apollonia durch das US-Patent- und Markenamt nicht anerkenne“. „Wir sehen den Entscheidungen in den anhängigen Markenverfahren und einer Abweisung der jüngsten Klage von Frau Kotero vor einem Bundesgericht mit Zuversicht entgegen“, erklärten sie.

Nach der Veröffentlichung ihrer Erklärung veröffentlichte die Nachlassverwaltung in den Kommentaren einige weitere Beiträge, in denen viele Prince-Fans ihre Enttäuschung über diese Entscheidung zum Ausdruck brachten. Die Nachlassverwaltung blieb jedoch standhaft und erklärte, dass sie sicherstellen müsse, dass der Nachlass „den Namen, den Prince geschaffen und in seiner Musik und seinen Filmen verwendet hat“, weiterhin verwenden könne.

In einem weiteren Kommentar sagten sie: „Wir lieben und unterstützen es, dass sie diesen Namen verwendet, aber sie kann die Rechte des Prince-Nachlasses nicht einschränken oder mindern!“

Kotero reagierte nicht auf die Bitte von ROLLING STONE um eine Stellungnahme.