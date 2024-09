„Purple Rain“-Airbnb öffnet für nur 7 Dollar pro Nacht seine Türen

Das „Purple Rain“-Haus, das durch den gleichnamigen Film von 1984 weltbekannt wurde, wird für einen begrenzten Zeitraum über Airbnb zur Vermietung angeboten. 40 Jahre nach der Premiere des Films haben bis zu 100 Fans die Chance, eine Nacht in dem Prince-Haus zu verbringen.

In die Welt von Prince und „Purple Rain“ eintauchen

Das unscheinbare, weiße zweistöckige Gebäude in Minneapolis mag von außen schlicht wirken, doch im Inneren erwartet die Gäste ein Erlebnis. Zahlreiche Erinnerungsstücke und Outfits von Prince, die in einem großen Schrank mit Paisley-Tapete und einem Boden im Leopardenmuster ausgestellt sind, sorgen für Rockstar-Feeling und das Gefühl, dem verstorbenen Sänger ganz nah zu sein. Gäste können im „Purple Rain“-Airbnb sogar in die Rolle von Prince schlüpfen, indem sie ausgestellten 80er-Jahre-Looks anprobieren und so ihren inneren „Kid“ zum Leben erwecken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Die Idee ist, dass Fans die Möglichkeit bekommen, in die Welt von ‚The Kid‘ einzutauchen“, erklärt Ali Killam, Sprecherin von Airbnb. Der Aufenthalt kostet lediglich 7 Dollar pro Nacht – eine Hommage an Prince‘ Lieblingszahl – und bietet Platz für bis zu vier Gäste. Insgesamt werden 25 Übernachtungen vom 26. Oktober bis zum 14. Dezember angeboten.

80er-Jahre-Flair im „Purple Rain“-Airbnb

Im Keller des Hauses wartet eine Nachbildung von originalen Kinderzimmer aus dem Film auf die Besucher:innen. Mit dabei sind lavendelfarbene Kissen und ein Kassettenrekorder im 80er-Jahre-Stil. Zudem gibt es einen Aufenthaltsraum, in dem Fans Gitarre, Schlagzeug oder Klavier spielen können.

Die einmalige Vermietung wird in Zusammenarbeit mit Lisa Coleman und Wendy Melvoin, zwei engen Freundinnen und musikalischen Weggefährtinnen von Prince, organisiert. Das Duo, das Prince in seiner Begleitband „The Revolution“ unterstützte, fungiert als Gastgeberinnen des Hauses und hat dafür gesorgt, dass zahlreiche Erinnerungsstücke aus der „Purple Rain“-Ära im Haus zu sehen sind. Außerdem könnten Besucher:innen durch QR-Codes zusätzliche Informationen und Anekdoten zu den Exponaten abrufen.