Prince: Neues Album mit unveröffentlichten Songs angekündigt

Großartige Woche für Fans von Prince: Erst erschien mit „Nothing Compares 2 U“ endlich die Originalversion des Stücks, mit dem Sinéad O’Connor zu Weltruhm gelangte, in der Originalfassung des Sängers (mit nostalgischem Video). Nun folgt die Ankündigung, dass im Herbst eine neue Platte des Songwritergenies erscheinen wird.

Weiterlesen „Purple“? Dies war Prince‘ wahre Lieblingsfarbe Die Geschichte muss neu geschrieben werden! Prince mochte nicht lila am liebsten, sondern orange. Die Nachlassverwalter haben laut „Variety“ grünes Licht gegeben, dass eine Sammlung von Material aus dem legendären Vault von Prince auf Scheibe gepresst werden darf. Was sich darauf befindet, wurde aber noch nicht bekanntgegeben. Der LP, die am 28. September auf den Markt kommen wird, sollen darüberhinaus noch weitere folgen. Die Lancierung des Internetangebots „Prince2me“, einer Art Prince-Datenbank, lässt weitere Überraschungen erwarten.

Prince archivierte alles

Wie das Fachblatt berichtet, ließ Troy Carter, Chef des Nachlasskomitees des Musikers, Songs aus dem Musikarchiv vom Datenspezialisten Iron Mountain aufarbeiten und zum Teil restaurieren. „Prince hat fast permanent aufgenommen, geprobt und gespielt, und er hat alles eingespielt, so dass man, wenn man denkt, man sei nah dran, alles zu finden, immer noch neue Dinge entdeckt“, erzählte Carter „Variety“.

„Der Tresorraum war nur ein Raum und dieser Raum ging in mehrere Räume über, und das war alles vor der Digitalisierung, so dass man Festplatten, Bänder und dergleichen hat. Er schrieb seine Gedanken und Pläne auf, so führte er eben sein Geschäft. Also hinterließ er schon eine prächtige Blaupause, wie die Dinge später einmal laufen sollten. Wenn man sich also die Musik, die Demos, einige seiner Notizen und Tonbandaufnahmen anhört, bekommt man wirklich eine Vorstellung davon, wie sein Verstand funktionierte, und ich fühle mich geehrt, tief in diesen Prozess eintauchen zu könne.“

Video von Prince‘ Haus nach seinem Tod

Zuletzt wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft im Fall von Prince davon ausgeht, dass sein von einer Medikamentenüberdosis verursachter Tod keine kriminellen Hintergründe hat. Jegliche Strafverfolgung wird damit eingestellt – eine weitere Person ist also an Prince‘ Ableben nicht beteiligt gewesen. Ein Video, das die Polizei vom Paisley Park, dem Anwesen des Sängers, kurz nach seinem Tod angefertigt hat, wurde vor einigen Tagen von „TMZ“ ins Netz gestellt.