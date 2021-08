FFK bespricht die wichtigsten Filme des Kinojahres 1983

Freiwillige Filmkontrolle widmet sich in Teil 1 der 1983er-Retrospektive folgenden Werken: 1. „Return of the Jedi" 2. „Krull" 3. „Das Osterman Weekend" 4. „The Day After" + „Testament" 5. „Scarface" 6. „Under Fire" 7. „The King of Comedy" 8. „The Big Chill" 9. „Flashdance" 10 „Gorky Park"