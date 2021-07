ROLLING STONE im August – Titelthema: Prince + exklusive Vinyl-Single

Die Inhalte der August-Ausgabe

Prince

Der Prophet im eigenen Land: Prince und sein geheimes Meisterwerk „Welcome 2 America“, das sarkastisch – und hellsichtig – die USA beschreibt. Das große Special

Von Petra Kalb, Sassan Niasseri und Arne Willander

Jack Antonoff

Von Bruce bis Taylor, von Lana bis Lorde: Ein Gespräch mit dem Songwriter und Produzenten der Stunde

Von Brian Hiatt

Billie Eilish

Back in Beige: Was bedeutet es, wenn der wichtigste Popstar unserer Zeit die Lieblingsfarbe wechselt?

Von Jens Balzer

Damien Hirst

Interview mit dem Enfant terrible der Kunst über seine Liebe zu Pop, Punk und Kirschblüten

Von Jürgen Ziemer

Die Qual der Wahl

Baerbock, Laschet und was wirklich zählt: Fünf Thesen zur Bundestagswahl am 26. September

Von Peter Unfried

Concert For Bangladesh

Vor 50 Jahren organisierte George Harrison das erste Benefizkonzert der Rockgeschichte – das Vermächtnis einer Generation

Von Maik Brüggemeyer

Dominik Graf

Der Regisseur über seine Erich-Kästner-Verfilmung „Fabian“, die Faszination für Berlin und die Lust am Untergang

Von Rüdiger Suchsland

The Mix

Martha Wainwright

Nach einer schmerzlichen Trennung schrieb Martha Wainwright die besten Lieder ihrer Karriere

Von Max Gösche

Anika

Geoff Barrow (Portishead) hat die Sängerin entdeckt, die eigentlich Politikjournalistin werden wollte

Von Jörn Schlüter

Eliza Shaddad

In Cornwall hat Eliza Shaddad mit ihrem Ehemann ein sehr intimes Schlafzimmer-Folk-Album aufgenommen

Von Jörg Feyer

Yola

Sie singt in der Lizzo-Liga und spielt in einem Elvis-Biopic die Gitarrenpionierin Sister Rosetta Tharpe

Von Frank Thießies

„Shane“

Julien Temples faszinierende Doku über den Mythos Shane MacGowan kommt nun endlich ins Kino

Von Maik Brüggemeyer

Rodney Crowell

Der texanische Country-Folk-Songschreiber widmet sich der Liebe zur Natur und seiner Herkunft

Von Jörg Feyer

Q&A: Paul Stanley

Der legendäre Kiss-Sänger über die neue Bootleg-Serie und die Abschiedstournee

Von Sassan Niasseri

PLUS

Ida Mae, Black Pumas, Diana Ezerex, Squirrel Flower und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von David Crosby und 79 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Peter Hammill

Peter Huth über das Werk des Prog-Rock-Pioniers

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Nahschuss“ und 19 weitere Rezensionen

Ein schönes Sammlerstück

Warum Prince und ROLLING STONE eine ganz besondere Verbindung haben

Mit dem Album „ 20Ten“ fing es an. Die exklusive Prince-CD gab es nicht im Handel, sie lag im August 2010 nur der Ausgabe 190 des deutschen ROLLING STONE bei. Ein Scoop – und der Beginn einer Reihe von ROLLING-STONE-Veröffentlichungen: eine Tribute-CD, ein Konzertfilm und schließlich die beiden Vinyl-Singles „17 Days“/„1999“ sowie „Sign O’ The Times“/„Witness 4 The Prosecution“.

Mehr zu Prince

Nicht nur Prince-Fans waren begeistert. Nun ist es erneut so weit, wir veröffentlichen die weltexklusive Prince-Vinyl-Single Nummer 3. Unserer Handelsausgabe liegt diesen Monat eine 7inch mit dem Track „Hot Summer“ aus dem bislang unveröffentlichten Prince- Album „Welcome 2 America“ bei; auf der Rückseite eine Live-Aufnahme von „The Bird“, einer sehr beliebten Konzertzugabe, die Prince ursprünglich 1985 für die Band The Time komponiert hatte.

ROLLING-STONE-Abonnenten haben wie immer die Wahl, ob sie das Sammlerstück möchten oder nicht: Sie konnten sie formlos vorab bestellen oder auch jetzt noch für zwei Euro unter rolling-stone.de/abo.

New Noises

The Wallflowers „Roots And Wings“

Nach neun Jahren Pause präsentieren sich Jakob Dylan und seine Wallflowers mit dem Album „Exit Wounds“ so vital wie lange nicht. „Roots And Wings“ ist ein beseelter Americana-Stomper.

Eliza Shaddad „Heaven“

Bereits auf ihrem Debütalbum blitzte zwischen Dream-Pop-Soundscapes das Songwritingtalent der Britin auf. Mit „The Woman You Want“ wandelt Shaddad nun noch zwingender auf den Spuren des Neunziger-Folk-Rock.

Martha Wainwright „Love Will Be Reborn“

Der Titelsong ihres neuen Albums deutet es an: Wainwright ging zuletzt durch manches Tal, überstand eine Scheidung und schöpft aus diesen Erfahrungen einige ihrer besten Lieder.

Rodney Crowell „Something Has To Change“

Mit „Triage“ liefert der große Americana-Songschreiber ein Spätwerk vom Kaliber eines Johnny Cash oder Neil Diamond, voller elegischer, engagierter Songs wie dieser düsteren Mahnung.

Yola „Stand For Myself“

Das zweite Album der britischen Sängerin oszilliert zwischen Soul, Blues, Gospel und Roots-Rock. „Stand For Myself“ entstand – wie schon einige Songs ihres Debüts – with a little help from Dan Auerbach.

Ida Mae „Learn To Love You Better“

Das britische Ehepaar Chris Turpin und Stephanie Jean lebt mittlerweile in Nashville. Dort haben Ida Mae ihre Mischung aus flehentlichem Folk und glühendem Rock zu veritablen Hymnen stilisiert.

Alex Mayr „Zeit“

Nur ein Jahr nach ihrem Debüt, „Wann fangen wir an?“, folgt mit „Park“ schon das zweite Album der Songschreiberin, deren groß orchestrierter Vintage-Pop an Sophie Hunger und Lana Del Rey erinnert.