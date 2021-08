Elvis Presley: Waren „schlechte Gene“ die wahre Todesursache?

Vor 15 Jahren brachten The Kooks den Indie-Klassiker „Inside In/Inside Out“ heraus. Am 27. August wird die Platte als remasterte Version mit 13 bisher unveröffentlichten Titel neu erscheinen.

15 Jahre sind nun schon seit dem Debüt-Album der Kooks vergangen, „Inside In/Inside Out“. Grund zum Feiern: Am 27. August veröffentlicht die Brightoner Band eine Jubiläums-Version ihrer Platte. Darauf werden nicht nur die Original-Songs in remasterter Version zu hören sein, sondern auch 13 bislang unveröffentlichte Titel. „Inside In/Inside Out“ erschien erstmals am 23. Januar 2006 und gilt als Klassiker des Indie-Rock. John Davis (Gorillaz, The Killers) remasterte die Songs des Langspielers von den Original-Masterbändern. Die Neuauflage wird als Doppel-Vinyl in schwarzer und roter Ausgabe erhältlich sein, als Doppel-CD sowie als digitale Stream-Version. Den physischen Versionen wird jeweils ein Booklet mit…