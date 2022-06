Promo-Poster für „Game Of Thrones“- Prequel veröffentlicht

Der TV-Start von „House Of The Dragon“ rückt immer näher. Westeros kommt wieder auf die Bildschirme. Die Show spielt 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game Of Thrones“ und erzählt die Geschichte vom House of Targaryen. Nun hat HBO ein neues Promo-Poster veröffentlicht.

Hier ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Charakteren: König Viserys Targaryen (Paddy Considine) regiert über Westeros und hat aus erster Ehe eine Tochter namens Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). So weit, so gut. Als Erstgeborene beansprucht Rhaenyra die Thronnachfolge für sich, aber die große Targaryen-Familie macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

Aegon II Targaryen will auch mitreden. Er ist Sohn des Königs aus zweiter Ehe, seine Mutter Alicent Hightower (Olivia Cooke) will durchsetzen, dass er die Nachfolge seines Vaters antritt. Aber das ist noch nicht alles.

Daemon Targaryen (Matt Smith) kämpft als jüngerer Bruder des Königs ebenfalls um den Thron. Er sieht sich selbst als rechtmäßigen Nachfolger und hat die Unterstützung von Alicents Vater Otto Hightower (Rhys Ifans). Aus diesem Konflikt entsteht ein Bürgerkrieg, der als „Tanz der Drachen“ in die Geschichte von Westeros eingeht.

Neues Promo-Poster



Die „Game of Thrones“-Prequelserie „House of the Dragon“ umfasst zehn Episoden und wird parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie am Abend des 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sein. Die Serie steht voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de +++