„ProSieben“: Keine zweite Folge von „Gameshow Konferenz“ wegen schlechter Quoten und „Live“-Veräppelung

Ed Sheeran: Umstrittener Gastauftritt bei „Game Of Thrones“, Staffel 7

Seit die Serienschöpfer David Benioff and Dan Weiss eine Gastrolle des Superstars ankündigten, herrschte Rätselraten über Sheerans Auftritt. Nun ist Schluss damit. „Game Of Thrones“ feierte in den USA den Auftakt zur brandneuen Staffel 7. Mit dabei war also Ed Sheeran – in einer Rolle, die nicht bei allen Fans gut ankam.