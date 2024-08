Live-Premiere: Pulp spielen zum ersten Mal gemeinsam „A Sunset“

Am Sonntag (11. August) traten Pulp auf der Hauptbühne des Flow Festivals in der finnischen Hauptstadt auf. Ihre 16-Tracks-Setlist beendete die Band mit ihrem bisher unveröffentlichten Song „A Sunset“, der bislang nur drei Mal gespielt worden ist, allerdings nicht mit Band. Erst durften sich die anwesenden Fans über Klassiker wie „Do You Remember the First Time?“ und „Common People“ freuen, bevor Jarvis Cocker „A Sunset“ anstimmte und somit für ein Live-Pulp-Debüt sorgte. Passend zum Track ließen Pulp im Hintergrund die Sonne untergehen.

Pulp: „A Sunset“ live

Hier die vollständige Live-Setlist:

„I Spy“

„Disco 2000“

„O.U. (Gone, Gone)“

„Something Changed“

„Pink Glove“

„Weeds“

„Weeds II (The Origin of the Species)“

„F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.“

„Sorted for E’s & Wizz“

„This Is Hardcore“

„Do You Remember the First Time?“

„Babies“

„Sunrise“ (ft. Richard Hawley)

„Like a Friend“

„Common People“ (ft. Richard Hawley)

„A Sunset“ (with Richard Hawley)

Zuvor brachte Jarvis Cocker „A Sunset“ 2022 zum ersten Mal im The Leadmill, in seiner Heimat Sheffield, vors Publikum, als er mit dem Track Richard Hawley live unterstützte (der übrigens der Co-Autor des Songs ist). Und Anfang 2023 spielte Cocker den Track außerdem auf der Green Events & Innovations Conference in London allein.

Wird „A Sunset“ noch offiziell veröffentlicht?

Auch wenn „A Sunset“ bereits vor zwei Jahren live von Jarvis Cocker aufgeführt wurde, halten Pulp als Band den Song noch immer unter Verschluss. Anfang 2024 deutete Cocker gegenüber „NME“ allerdings an, dass es das Stück eventuell von den Live-Bühnen auf Streamingplattformen schaffen könnte: „Viele Leute haben gesagt, dass sie davon sehr berührt sind.“ Ein genaues Veröffentlichungsdatum verriet er jedoch nicht.

Bis dahin müssen Fans auf weitere Live-Darbietungen von „A Sunset“ hoffen. Pulp werden 2024 noch fünf weitere Konzerte in Nordamerika und Kanada spielen. Im besagten Interview erklärte Cocker ebenfalls, dass die Tourpläne von Pulp bis weit ins Jahr 2025 reichen. Dementsprechend könnte es noch zu der ein oder anderen Live-Premiere kommen.