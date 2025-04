Pulp haben die Veröffentlichung ihres ersten Albums seit 24 Jahren bekannt gegeben: Die Britpop-Helden um Jarvis Cocker veröffentlichen am 06. Juni 2025 ihr neues Werk „More“. Dazu erscheint am heutigen Donnerstag (10. April 2025) die Vorabsingle „Spike Island“. Eine Hommage an das Spike-Island-Festival, das die Stone Roses 1990 richtig groß herausbrachte. Produziert wurde „More“ von James Ford (Blur, Depeche Mode).

Zur Entstehung von „More“ erzählt Jarvis Cocker: „Nun, als wir 2023 wieder tourten, probten wir während der Soundchecks einen neuen Song namens ‚The Hymn of the North‘, bevor wir ihn dann am Ende des zweiten Abends in der Sheffield Arena auch spielten. Das schien alle Schleusen zu öffnen: Mit der ersten Jahreshälfte 2024 hatten wir die restlichen Songs beisammen. Einige greifen noch Ideen aus dem letzten Jahrhundert auf. Die Musik für eines der Stücke wurde von Richard Hawley geschrieben. Bei einem anderen stammt sie von Jason Buckle. Die Eno Family singt die Backing Vocals auf einem der Songs. Und es gibt Streicher-Arrangements, die von Richard Jones geschrieben und vom Elysian Collective eingespielt wurden.

Tatsächlich haben Pulp die Platte in nur drei Wochen aufgenommen – ein Rekord für die Band. Und diese Frische sollen die elf Songs widerspiegeln, von denen einige (wie „Got To Have Love“) live schon vorgestellt wurden.

Pulp – „Spike Island“:

Die Inspiration zu „Spike Island“ stamme von Co-Autor Jason Buckle (Relaxed Muscle), der beim Spike-Island-Gig der Stone Roses anwesend war. Ein DJ habe dort den ganzen Tag lang wieder und wieder „Spike Island, come alive!“ ins Mikro gerufen. Womit er nicht nur dem anwesenden Publikum gehörig auf die Nerven ging. Sondern sich auch in Jarvis Cockers Kopf festsetzte. Der nun bereits den zweiten Song über Spike Island schrieb, obwohl er beim Konzert selbst gar nicht anwesend war.

Pulp teilen außerdem mit: „Keine KI war an diesem Prozess beteiligt.“ Gewidmet ist „More“ dem 2023 verstorbenen Pulp-Bassisten Steve Mackey.

Tracklist „More“:

Spike Island

Tina

Grown Ups

Slow Jam

Farmers Market

My Sex

Got To Have Love

Background Noise

Partial Eclipse

The Hymn of the North

A Sunset