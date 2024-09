Pulp spielen neues Lied „Farmer’s Market“ bei US-Tourauftakt

Pulp spielen während ihrer ersten US-Tour seit zwölf Jahren immer wieder neues Material. Im Rahmen ihres Konzerts am 18. September im Hollywood Palladium in Los Angeles überraschten sie ihre Fans nun mit dem Song „Farmer’s Market“.

Jarvis Cocker verriet dem Publikum, dass das Lied „teilweise über einen Ort in LA“ geschrieben wurde – einen Bauernmarkt, dessen genauer Standort ihm allerdings entfallen sei. Der Frontmann widmete den Song seiner Frau, Kim Sion, die an diesem Abend im Publikum saß.

Das Stück reiht sich in eine Reihe neuer Songs ein, die auf dieser Tour live präsentiert werden. Zuvor hatten sie bereits Titel wie „Spike Island“ in Chicago, „My Sex“ in Toronto und „Got to Have Love“ in Brooklyn vorgestellt. Das gibt einen Einblick in das zukünftige Schaffen der Band, die seit ihrem letzten Album „We love life“ aus dem Jahr 2001 kein komplettes Album mehr herausgebracht hat.

Neue Songs entfachen Hoffnung auf kommendes Album

Die Gerüchte um neues Material von Pulp kursieren schon seit einer Weile. Bereits im August 2024 debütierten sie auf dem „Flow Festival“ den Song „A Sunset“, der in Zusammenarbeit mit Richard Hawley entstanden ist. Auch das Lied „Background Noise“, das sie im November 2023 in Mexiko erstmals aufführten, und „Hymn Of The North“, das sie in Sheffield spielten, heizen die Spekulationen über ein mögliches neues Album weiter an.

Trotz all dieser Hinweise bremste Schlagzeuger Nick Banks im Oktober 2023 die Erwartungen, als er in einem Interview erklärte, dass die Reunion-Auftritte der Band vor allem dazu dienten, „die Party wieder anzuheizen“. Dennoch bleibt die Hoffnung auf ein neues Album bestehen, insbesondere nachdem ihr Sänger andeutete, dass sie möglicherweise bald wieder ins Studio gehen könnten.

2025 wird für Pulp-Fans ebenfalls aufregend. Es gibt bereits Pläne für eine Fortsetzung ihrer Tour. Unter anderem werden sie beim japanischen „Rockin‘ On Sonic Festival“ auftreten, zusammen mit Bands wie den Manic Street Preachers, Primal Scream und The Lemon Twigs.

Jarvis Cocker feiert 61. Geburtstag auf der Bühne

Das Konzert am 18. September war nicht nur musikalisch ein besonderes Ereignis, sondern fand auch am 61. Geburtstag von Jarvis Cocker statt. Der Brite wurde von seinen Fans und Bandkollegen gefeiert.

Während ihres Sets präsentierten sie neben ihren neuen Stücken auch Klassiker wie „Disco 2000“, „Common People“, „I Spy“ und „Do You Remember the First Time?“.

Setlist – Hollywood Palladium 18. September

I Spy

Disco 2000

Mis-Shapes

Something Changed

Pink Glove

Weeds

Weeds II (The Origin of the Species)

F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

Sorted for E’s & Wizz

This Is Hardcore

Do You Remember the First Time?

Babies

Sunrise

Zugabe

Like a Friend

Underwear

Common People

2. Zugabe