Queen: Brian May verkauft jetzt Sport-BHs mit Gitarren-Muster

Das wird Sie auch interessieren





Die Nachrichten rund um Queen hören derzeit nicht auf: Ob nun eigene Münzen, Briefmarken oder Lego-Sets der Band, momentan erlebt die Band ein richtiges Revival. Die nächste Idee kommt von Gitarrist Brian May – der verkauft jetzt Sport BHs mit Gitarren-Muster. In seinem Shop „Brian May Guitars“, in dem es überwiegend Instrumente und Zubehör gibt, kann man jetzt den – gewöhnungsbedürftigen – Merchandise-Artikel kaufen.

In der Beschreibung heißt es: „Um Brian Mays vollendete musikalische Talente hervorzuheben, zeigt diese Sportkleidung die gesamte Bandbreite von ‚Brian May Guitars‘ mit einem hellen und gewagtem Design in den vereinigten Farben von BMG – weil es nicht immer rot sein muss um speziell zu sein!“. Eine sehr lebhafte Umschreibung für einen BH, der für den stolzen Preis von 35£ im Shop erhältlich ist.

Queen: Greatest Hits I, II & III

In dem gleichen Design gibt es übrigens auch Hemden und Westen für 45£ bzw. 79£. Brian May ist derzeit mit Queen auf Welttournee. Im Zuge der „Rhapsody Tour“ gemeinsam mit Adam Lambert, spielt die Gruppe unter anderem zehn Shows in der O2-Arena in London. Im Juni kommen die Rock-Ikonen für drei Konzerte nach Deutschland.