Am 31. Oktober 1975 veröffentlichten Queen ihren legendären Hit „Bohemian Rhapsody“ und schrieben damit Musikgeschichte. Dementsprechend wird 2025 ein bedeutsames Jahr für Rockfans, denn der Song wird sein 50-jähriges Jubiläum haben. Um das gebührend zu feiern, kündigte die Queen-Tribute-Band Queen Extravaganza auf ihren sozialen Medien eine Tour an, bei der sie 2025 insgesamt 27 Konzerte in Europa spielen wird. Unterstützt wurden sie dabei von Queen-Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Über 20 Queen-Klassiker in 90 Minuten

Dabei sei die Show unter der Produktion und der Unterstützung von May und Taylor entstanden. Laut „Liverpool Echo“ beschrieb May die Gigs als „großartige Produktion, die das Vermächtnis von Queen für Fans jeden Alters feiert“. Die Cover-Band sei „etwas Einzigartiges – nicht nur eine Tribute-Band, sondern eine Erweiterung der Queen-Familie, deren Hingabe zu Spitzenleistungen mittlerweile legendär ist“. Auch Taylor betonte, dass es sich bei der Besetzung um „fantastische“ Musiker:innen handle.

Die Bandmitglieder von Queen Extravaganza sollen von den beiden ehemaligen Queen-Mitgliedern gecastet worden sein und gehen bereits seit zehn Jahren regelmäßig auf Tour, aktueller Sänger ist Alirio Netto. Nun werden sie Anfang 2025 insgesamt 25 Konzerte in Großbritannien und Irland spielen, bis sie ab März 27 Mal in Europa auftreten werden. In Deutschland wird Queen Extravaganza Stopps in Leipzig, Frankfurt und Nürnberg machen.

Hier die Tourdaten für Deutschland:

30. März – Leipzig (Haus Auensee)

31. März – Frankfurt (Alte Oper)

01. April – Nürnberg (Meistersingerhalle)

Die Tickets zu den jeweiligen Konzerten gehen am Freitag (12. Juli) um 11 Uhr deutscher Zeit in den Verkauf.