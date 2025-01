Queen-Gitarrist Brian May ist „Star Wars“-Fan und sammelt Spielzeug

Dass Brian May den Weltraum liebt, ist bekannt. Nun verriet seine Ehefrau Anita Dobson, dass der Queen-Gitarrist auch ein großer „Star Wars“-Sammler ist.

Dem Portal „Music News“ erzählte sie am Rande einer Cirque-du-Soleil-Premiere in London, dass er sehr viel Memorabilia zur Science-Fiction-Serie von George Lucas zu Hause hat. Oft kauft er sogar dieselbe Figur zweimal – eine für sich, eine für die Enkelkinder.

Wie alle Nerds nimmt er seine Figuren gar nicht aus der Box (wir erinnern uns an Sheldon Cooper), während die Enkel natürlich damit spielen dürfen. Brian May ist inzwischen 77. Das Alter hat ein bisschen geholfen gegen die Sammelwut, so Dobson: „Er hat ziemlich viel gekauft. Es hat etwas nachgelassen, seit er älter geworden ist. Sein Favorit ist der kleine grüne Kerl, er liebt Yoda.“

Zu Dobsons Leidwesen ist das nicht seine einzige Sammelleidenschaft. Alles, was mit Astronomie zu tun hat, hat es May bekanntlich ebenfalls angetan. (2007 hat er seinen Doktor in Astrophysik am Londoner Imperial College nachgeholt.) Außerdem liebt er alles Prähistorische, besonders Dinosaurier – „wie alle Kinder“, so Dobson.

„Ich denke immer, dass ich ausmisten muss, und viele meiner Kleider gehen an das örtliche Hospiz. Aber es gibt so viel Zeug. Ich sehe das so: Mein Mann ist ein Messie, und ich bin ein Halbmessie“, scherzte sie. Immer, wenn sie etwas von ihm Angeschlepptes für nutzlos hält, überzeugt er sie vom Gegenteil. Natürlich hat Brian May auch viele Queen-Erinnerungen aufgehoben: alte Kostüme, die er auf der Bühne und bei Fotoshootings getragen hat, Schallplatten, Raritäten und anderen Kram.

Besonders zu stören scheint Dobson die Sammelwut ihres Ehemanns nicht. Die beiden sind seit mehr als 24 Jahren glücklich verheiratet. Und sie weiß, dass Brian May mit Queen etwas für die Ewigkeit geschafft hat: „Seine Legende wird für immer weiterleben, ebenso wie die von Queen.“ Nebenbei engagiert sich May auch noch für Tierschutz und ist sehr an Stereofotografie interessiert.