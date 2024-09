Na endlich! Queen-Sänger Freddie Mercury erhält eigene Briefmarke

In Großbritannien fast schon Standard, aber auch hierzulande langsam aber sicher ein richtig dickes Ding: Musikstars, die ihre eigene Briefmarke erhalten. Nach Jimi Hendrix kommt nun einer weiteren verstorbenen Rocklegende die Ehre zuteil, in Papierform gesammelt (oder vielleicht sogar abgeschleckt?) zu werden: Die Sondermarke zu Freddie Mercury erscheint am 05. September 2024. Der 1991 verstorbene Queen-Sänger wäre dann 78 Jahre alt geworden.

Wo gibt es die Briefmarke von Freddie Mercury?

Erhältlich wird sie in Postfilialen „mit Vollsortiment“ sowie online sein. Die Deutsche Post kündigte am heutigen Mittwoch (04. September 2024) an: „In der Briefmarken-Serie ‚Legenden der Pop-/Rockmusik‘ der Deutschen Post wird er, nach Jimi Hendrix im letzten Jahr, das zweite Motiv bilden. Es zeigt den legendären Künstler in einer seiner typischen Gesangsposen mit Mikrofonständer auf der Bühne. Gestaltet wurde sie von Jan-Niklas Kröger, Briefmarken-Designer bei der Deutschen Post.

Das Motiv präsentiert den Schnauzbart-Mercury der 1980er mit typischer Tenorhaltung vor dem Mikrofon. Darunter seine Lebensdaten 1946 bis 1991.

Wo kann ich die Mercury-Marke bestellen?

Bestellung im Deutsche Post Online-Shop:

https://shop.deutschepost.de/briefversand/briefmarken

Filiale mit Vollsortiment finden unter:

http://www.deutschepost.de/postfinder (Post- und Paketservices / Sonderbriefmarken mit und ohne Zuschlag kaufen)

Deluxe-Editionen der Briefmarke

In den so genannten Philatelieshops, im Online-Shop oder beim Bestellservice können zudem Produkte rund um die Briefmarken erworben werden. Etwa eine limitierte Gold-Edition der Briefmarke, bestehend aus der Briefmarke mit der laufenden Nummer 1-1.000 und dem Abbild der Briefmarke mit echtem Gold in einem Hardcover. Die Marke hat den Portowert 85 Cent, mit dem z.B. ein Standardbrief (bis 20g) innerhalb Deutschlands frankiert werden kann. Offizieller Herausgeber der Briefmarke ist das Bundesministerium der Finanzen.