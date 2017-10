Queen: Unbekannte Version von „We Will Rock You“ hören

Weiterlesen Rolling Stones in Düsseldorf: Fotos, Setlist, Videos des Spektakels Die Rolling Stones haben am Montag (09. Oktober) den letzten Gig ihrer „No Filter“-Europatour auf deutschem Boden in Düsseldorf absolviert. Geburtstage sind etwas Schönes: Wer erfreut sich nicht am Feiern und an Geschenken? Schade eigentlich, dass der eigene nur einmal im Jahr stattfindet – umso besser also, wenn man zusätzlich noch an den Jubiläen anderer beschenkt wird! Das dachten sich auch die verbliebenen Mitglieder von Queen und haben sich anlässlich des 40. Geburtstags ihres Albums „News of the World“ etwas Besonderes für ihre Fans einfallen lassen.

2 CDs, Vinyl und Doku

Am 17. November soll eine Neuauflage von „News of the World“ erscheinen, welches bis heute eines der meistverkauften Studioalben Queens ist. Und die soll es in sich haben: Die Sonderedition soll nicht nur das Originalalbum auf CD sowie Vinyl beinhalten, sondern auch eine Dokumentation über die dazugehörige Amerika-Tour von 1977. Außerdem wird eine CD namens „Raw Sessions“ beiliegen, welche bisher unveröffentlichte Versionen bekannter Queen-Songs enthält.

Anders als bisher