TV-Tipp: Morrissey live in Berlin bei arte im Stream

Am Mittwoch (11. Oktober) wird Morrissey im Rahmen des ARTE-Konzertformats „Berlin Live“ spielen. Los geht es um 19 Uhr.

Für alle die, die nicht live in Berlin dabei sein können, überträgt „ARTE Concert“ das gesamte Konzert im Livestream.

Neues Album „Low In High School“

Am 17. November erscheint Morrisseys neues Album „Low in High School“. Noch vor Veröffentlichung machte bereits das provokante Cover Schlagzeilen. Sehr wahrscheinlich wird der ehemalige Sänger von The Smiths in der Hauptstadt einige neue Songs spielen – und selbstverständlich einige seiner vielen Klassiker.

Danach geht es erst einmal auf US-Tour. Höhepunkt ist das Konzert am 10. November in der Hollywood Bowl in Los Angeles.