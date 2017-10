Rolling Stones in Düsseldorf: Fotos, Setlist, Videos des Spektakels

„Sympathy For The Devil“ als Einheizer – „I Can’t Get No Satisfaction“ als Rausschmeißer! Die Rolling Stones haben in Düsseldorf wie auch schon bei vielen weiteren Konzerten ihrer aktuellen „No Filter“-Tour auf viele Klassiker gesetzt und ihren Fans damit sicht- und hörbar einen Gefallen getan.

Hier zeigt der 74-jährige Jagger, wie man alle jüngeren Tänzer in die Tonne tritt.

In der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens spielte die Band in der Espirit arena insgesamt 20 Songs, wobei auch Keith Richards wie schon zuvor bei anderen Auftritten während der Lieder „Happy“ und „Slipping Away“ ans Mikrophon wechselte. Einen kleinen Scherz erlaubte sich Mick Jagger, als er die verhasste Domstadt ins Spiel brachte: „Hey Düsseldorf, jemand hier aus Köln? Kölle Alaaf“. Eine giftige Reaktion gab es darauf aber nicht. Die Pfiffe blieben aus, wie der „Express“ meldet.

The Rolling Stones: Alle Europa-Konzerte 2017 auf einen Blick

Dafür schmeichelte der Sänger anschließend den Fans: „1965 sind wir das erste Mal in Düsseldorf gelandet und wir kommen immer wieder gerne – we love Düsseldorf“. Zu hören gab es neben Hits wie „Paint It Black“ und „You Can’t Always Get What You Want“ auch Cover-Versionen: „Ride ‘Em On Down“ (Jimmy Reed) und „Just Your Fool“ (Buddy Johnson And His Orchestra).

>> Hier geht es übrigens zum München-Bericht: Fotos, Setlist, Videos aus dem Olympiastadion.

Setlist

Sympathy for the Devil

It’s Only Rock’n’Roll But I Like It

Tumbling Dice

Just Your Fool

Ride ‘Em on Down

Bitch

Get Off of My Cloud

You Can’t Always Get What You Want

Paint It Black

Honky Tonk Women

Happy

Slipping Away

Miss You

Midnight Rambler

Street Fighting Man

Start Me Up

Brown Sugar

Jumpin’ Jack Flash

Zugabe

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction

Fotos

Videos

Juming Jack Flash

Bitch

Get Off Of My Cloud

Sympathy For The Devil

Honky Tonk Woman