Sensationsfund! Unveröffentlichte Musik von Marvin Gaye entdeckt

Mehr als 40 Jahre lang schlummerte Belgien ein Musikschatz, dessen Bedeutung derzeit noch nicht zu ermessen sind. Verborgen zusammen mit einer anscheinend sehr wertvollen Sammlung von Erinnerungsstücken wurden in Ostende in Belgien mehrere Kassetten mit unveröffentlichtem Material von Marvin Gaye gefunden.

Die Sammlung von rund 30 Kassetten mit etwa 66 Demos gehörte dem Musiker Charles Dumolin, wie die BBC meldet. Gaye wohnte 1981 in Dumolins Haus, während er sich einem Drogenentzug unterzog, um seine Kokainabhängigkeit zu bekämpfen. Nach Dumolins Tod im Jahr 2019 verblieben die Aufnahmen bei seiner Familie.

Bevor die Öffentlichkeit eventuell in den Genuss einiger der Stücke kommt, steht erst einmal die Frage im Raum, wem die Tonbänder überhaupt gehören. Der belgische Anwalt Alex Trappeniers, ein Geschäftspartner der Familie Dumolin, erklärte gegenüber der BBC: „[Die Bänder] gehören [der Familie], weil sie vor 42 Jahren in Belgien zurückgelassen wurden. Marvin gab sie ihnen und sagte: ‚Macht damit, was ihr wollt‘, und er kam nie zurück. Das alleine zählt.“

Kein neues Album vor einer juristischen Einigung

Wichtig zu wissen: Nach belgischem Recht geht jeder Gegenstand nach 30 Jahren in das Eigentum der Person über, die ihn besitzt, unabhängig davon, wie er erworben wurde. Dieses Gesetz gilt jedoch nicht für geistiges Eigentum. In diesem Fall hieße dies, dass die Familie Dumolin zwar die Bänder rechtmäßig besitzt, aber nicht das Recht hat, die Musik zu veröffentlichen. Dies wäre nur den Erben von Gaye in den Vereinigten Staaten möglich. Allerdings ginge dies nur mit den Bändern – was eine juristische Einigung voraussetzen würde.

Wie steht es mit der Qualität der Aufnahmen? Trappeniers dazu: „Am Ende, als ich mir alle 30 Bänder angehört hatte, hatte ich 66 Demos von neuen Songs. Ein paar von ihnen sind vollständig und ein paar von ihnen sind so gut wie ‚Sexual Healing‘, weil sie in der gleichen Zeit entstanden sind. Es gab einen Song, bei dem ich, als ich ihn mir 10 Sekunden lang anhörte, feststellte, dass die Musik den ganzen Tag in meinem Kopf war und die Worte den ganzen Tag über in meinem Kopf waren.“

Ob dies das Urteil eines Musikfachmanns sind oder doch eher die eines findigen Anwalts, muss erst einmal offen bleiben. Trappeniers hofft, dass die Familien nun einen Kompromiss finden können.

Marvin Gayes Werk ist trotz seiner eh schon großen Popularität in den 70er Jahren Gaye mit Hits wie „What’s Going On“ und „Let’s Get It On“ in der letzten Zeit noch gewachsen. Er gilt als einer der bedeutendsten Black Artists und die US-Ausgabe des ROLLING STONE wählte sein Meisterwerk „What’s Going On“ auf Platz eins der neusten Liste der 500 besten Alben aller Zeiten.

Der Sänger starb 1984, nachdem er von seinem Vater, Marvin Gay Sr., erschossen wurde. Der Musiker griff bei einem Streit zwischen seinen Eltern ein, um ihn zu schlichten und bezahlte dies mit seinem Leben.