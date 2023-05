Quentin Tarantino bat Margot Robbie, sich nicht die Füße zu waschen

Margot Robbie mit schmutzigen Füßen in „Once Upon A Time In Hollywood"

Der größte Fußfetischist der modernen Kinogeschichte ist bekanntermaßen Quentin Tarantino. Jedenfalls wenn es um die überproportionale Darstellung von nackten Fußsohlen geht, die gerne auch einmal schmutziger sein dürfen. Das musste auch Margot Robbie erkennen, die in „Once Upon A Time In Hollywood“ die (von der Manson-Family getötete) Sharon Tate mimte. Für sie stand eine Fuß-Szene in einem Kino im Drehplan. Dafür wurde sie von Tarantino gebeten, sich nicht die Füße zu waschen, wie die Schauspielerin nun in einem Video-Interview mit „Vogue“ erzählte.

Das habe allerdings nicht im Drehbuch gestanden. „Meine Füße waren schmutzig, weil ich am Set herumgelaufen bin“, so Robbie. „Sie blieben im Film schmutzig, weil Quentin sagte: ‚Nicht. Nicht putzen.‘ Jemand rannte rein, um es zu tun, und er sagte: ‚Nein, das ist echt. Keep it.'“

In dem 2019 gedrehten Film, der im Los Angeles der 60er Jahre spielt, schaut sich die von Robbie gespielte Sharon Tate im Kino ihren eigenen Film „Rollkommando“ (The Wrecking Crew) an, zieht dafür, beschwingt von der Vorstellung, sich als Leinwanddarstellerin nun in der Stadt der Träume durchsetzen zu können, ihre Go-Go-Stiefel aus und legt ihre (schmutzigen) Füße auf dem Stuhl vor ihr ab.

Robbies nächster Einsatz wird allerdings etwas cleaner sein, sie spielt im in wenigen Tagen startenden „Barbie“-Film (23. Juli) die berühmteste Blondine nach Marilyn Monroe. Quentin Tarantino hingegen bereitet derzeit seinen wohl letzten Spielfilm mit dem Titel „The Movie Critic“ vor. Er wird wohl zu einem großen Teil von der legendären und gefürchteten Filmkritikerin Pauline Kael handeln.

Quentin Tarantino und die Füße

Fuß-Szenen gibt es in den Filmen des Regisseurs übrigens auch von Uma Thurman und Diane Kruger. In „Once Upon A Time In Hollywood“ sind auch die – nicht ganz so dreckigen – Füße von Schauspielerin Margaret Qualley zu sehen (in ähnlich entspannter Position wie die von Margot Robbie, allerdings nicht in einem Lichtspielhaus, sondern in einem Auto). Tarantino verteidigte sich in zahlreichen Interviews für seine Darstellung von vor allem weiblichen Füßen, dies haben auch schon die Regie-Giganten Alfred Hitchcock und Luis Bunuel gerne getan. Dabei trat er mit seinem Fetisch auch selbst in Erscheinung: In „From Dusk Till Dawn“ von 1996 tritt Tarantino in einer Szene auf, in der er die Füße von Salma Hayeks Figur ableckt.

