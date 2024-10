R.E.M.: Michael Stipe spielt bei Kamala-Harris-Wahlkampagne „Wendell Gee“ zum ersten Mal seit 1985

Kamala Harris kann bei ihrer aktuellen Wahlkampagne immer wieder auf die Unterstützung US-amerikanischer Musiker:innen zählen. So trat jetzt auch Michael Stipe am 10. Oktober bei einer Kundgebung ihres Ehemanns Doug Emhoff in Athens, Georgia, auf – wo R.E.M. als College-Band gegründet worden war.

Performance eines lange vermissten Klassikers

Zusammen mit dem Ex-Frontmann von Now It’s Overhead, Andy LeMaster, und David Barbe (Mercyland), spielte der Sänger ein Set aus vier Songs. Einer davon war das seit 39 Jahren nicht mehr dargebotene „Wendell Gee“, von R.E.M.s drittem Studioalbum „Fables Of The Reconstruction“ aus dem Jahr 1985. Zwar ist das sanfte Stück ein geheimer Klassiker der Alternative-Rockband, wurde aber nach August 1985 nie wieder live aufgeführt.

Seht hier die Performance von Stipes bei der Harris-Kampagne:

Neben „Wendell Gee“ sang Stipe ebenfalls „Driver 8“, das ebenfalls auf „Fables Of The Reconstruction“ zu finden ist. Und auch Solomaterial, wie die Single „Your Capricious Soul“ aus dem Jahr 2019 und die Zusammenarbeit mit Big Red Machine, „No Time For Love Like Now“ von 2020, gab der 64-Jährige zum Besten.

Stipe überzeugt von Harris’ Agenda

Schon nach einem Auftritt in Pittsburgh am 04. Oktober hatte Stipe erklärt, warum er Harris unterstützte.An Doug Emhoff gerichtet, sagte er: „Wir sind ein großes Land mit einer Menge Gewicht und einer Menge Macht. Und wir brauchen es, damit es richtig läuft, und Ihre Frau kann es in die richtige Richtung lenken. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun, aber ich habe großes Vertrauen in sie.“

Stevie Wonder tritt in Wahlkampfvideo für Harris auf

In der langen Schlange von Stars, die Kamala Harris am 5. November zur Präsidentin der USA wählen wollen, steht auch Stevie Wonder. Dieser hat in einem Gespräch mit Filmregisseur Spike Lee eröffnet, dass er die Demokratin unterstützt. In dem Video erzählt die Soul-Legende, warum er glaubt, dass sie die Richtige für das Amt der US-Präsidentin sei: „Ich war von Kamala schon begeistert, bevor die Leute wussten, wer sie ist. Ich bin sehr glücklich über die Zukunft. Ich bin sehr glücklich, weil ich weiß und glaube, dass sie die nächste Präsidentin dieser Vereinigten Staaten sein wird.“