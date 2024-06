Die Woche der willkommenen R.E.M.-Wiedervereinigung – die mit dem ersten gemeinsamen Interview seit fast 30 Jahren begann und mit einem Überraschungsauftritt in der Songwriters Hall of Fame endete – wurde am Samstag mit einer neuen, von der Band kuratierten Playlist fortgesetzt, die ihre Lieblingssongs von R.E.M. hervorhebt.

„Die R.E.M. TOP 40 – gewählt von den Jungs selbst – gibt es jetzt überall dort, wo man Musik streamen kann“, hieß es am Samstag in den sozialen Medien der Band. „Michael’s sind #1-10, Peter’s 11-20, Mike’s 21-30, & Bill’s 31-40″.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während einige Hits wie „It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)“ und „What’s the Frequency, Kenneth?“ in der Playlist auftauchen – Mike Mills‘ Auswahl tendiert besonders zu den Singles -, legt die R.E.M. Top 40 den Schwerpunkt auf die weniger bekannten Stücke aus dem Katalog der Band.

Auch „Oh My Heart“ ist dabei

Im Fall von Michael Stipe reicht seine persönliche Auswahl vom „Lifes Rich Pageant“-Antikriegssong „The Flowers of Guatemala“ über „Out of Time“-Standouts wie „Country Feedback“ und „Half a World Away“ bis hin zu „Oh My Heart“ von der letzten LP der Band, „Collapse Into Now.“

Nicht dabei sind einige der bekanntesten Songs der Band, wie „Everybody Hurts“, „Radio Free Europe“, „The One I Love“ und „Losing My Religion“, das die Band bei ihrer Einweihung in die Songwriters Hall of Fame spielte, dem ersten gemeinsamen Auftritt des Kerns der vier seit 2007.

Obwohl Peter Buck in der ersten Hälfte des „CBS Mornings“-Interviews vor der Songwriters-Zeremonie behauptete, die Band würde nie wieder zusammenkommen, weil „es nie so gut sein würde“, kam das Quartett für den einmaligen Auftritt wieder auf der Bühne zusammen. Erwarten Sie jedoch keine vollständige Reunion. „Ich weiß einfach nicht, was ich erreichen würde, wenn wir wieder zusammenkämen“, sagte Buck im Anschluss an den „Songwriters“-Teil des Interviews.

Stipe fügte hinzu: „Es gibt kein letztes Mal“, und Mills erklärte schlicht: „All die Gründe, warum man es nicht tun will, sind immer noch vorhanden. Wir haben das Glück – ich mag das Wort nicht wirklich – ein Vermächtnis zu haben, das wir hinterlassen können und nicht durcheinander bringen. Und diese Gelegenheit bekommt man nur einmal. Wenn man das einmal geändert hat, kann man nicht mehr zurückgehen.“