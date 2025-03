Radiohead: Ticketauktion als Hinweis auf bevorstehende Tour

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Radiohead gehen offenbar demnächst wieder auf Tournee. Wie das Magazin Resident Advisor berichtet, hatte das Management von Radiohead, Blueyed Pictures, vier Tickets für ein „Radiohead-Konzert nach Wahl“ für eine Benefizauktion der Palisades High School in Los Angeles gespendet.

Laut dem Bericht endete die Auktion am 17. März 2025. Der Clou: In der Beschreibung der Tickets war zu lesen, dass der Höchstbietende Stadt und Datum „basierend auf dem Tourplan der Band“ auswählen könne.

Radiohead: Quelle spricht von bereits gebuchten Shows

Damit nicht genug: Das Magazin zitiert auch eine der Band nahestehende Quelle mit der Aussage, dass die Band bereits Termine für eine Reihe von Terminen in ausgewählten europäischen Städten im Herbst 2025 geblockt habe.

Band gründet Firma

Es sind nicht die einzigen Geschehnisse im Radiohead-Kosmos, die auf bevorstehende Ereignisse hindeuten. Die Band hat kürzlich eine neue Firma namens RHEUK25 LLP gegründet. Alle fünf Mitglieder – Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien und Philip Selway – sind als Gesellschafter dieser LLP eingetragen. Scheint also, als würde sich im Hause Yorke, Greenwood & Co. ordentlich was tun.

Zeichen für Album?

Das könnte das bislang deutlichste Zeichen dafür sein, dass Radiohead – mittlerweile seit langem ohne Plattenvertrag – bald ein neues Album veröffentlichen. Wäre auch höchste Zeit, denn „A Moon Shaped Pool“ liegt inzwischen fast eine Dekade zurück.